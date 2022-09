Ο Νορβηγός παικταράς πήρε την ωραία ασίστ από τον Μπερνάρντο και με άψογο τελείωμα την έστειλε ν' αναπαυθεί στο βάθος της εστίας της Γουλβς, διαμορφώνοντας το 0-2 στο 16ο λεπτό και γράφοντας το όνομά του δίπλα σε ακόμα ένα ρεκόρ.

Δείτε παρακάτω το ιστορικό «τεμάχιο»:

Haaland goal against Wolves for ManCity is so lovely to watch... #WOLMCI @premierleague pic.twitter.com/FUKW0iEVp0