Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πινγκ πονγκ του 2026 η Ελλάδα!

Σπουδαία επιτυχία για την Εθνική ομάδα ανδρών στην επιτραπέζια αντισφαίριση, η οποία εξασφάλισε την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2026 στο Λονδίνο, χάρη σε μια μεγαλειώδη εμφάνιση απέναντι στην Αγγλία.

Η Ελλάδα, με τους Παναγιώτη Γκιώνη, Γιάννη Σγουρόπουλο, Γιώργο Σταματούρο, Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο και τον ομοσπονδιακό τεχνικό Κώστα Βατσακλή, επικράτησε 3-1 της Αγγλίας και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Ζαντάρ, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμετοχή της στο επόμενο Παγκόσμιο.

Η νίκη αυτή ήρθε σε τριπλή ισοβαθμία στο 4ο γκρουπ, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει τη 2η θέση πίσω από την Πορτογαλία (από την οποία είχε ηττηθεί 3-1 στην πρεμιέρα). Το ζητούμενο ήταν μόνο ένα σκορ: 3-0 ή 3-1. Και οι διεθνείς τα κατάφεραν, παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, δείχνοντας χαρακτήρα μεγάλης ομάδας.

Κομβικός ήταν ο Παναγιώτης Γκιώνης, ο οποίος στα 46 του συνεχίζει να εμπνέει, πετυχαίνοντας δύο καθοριστικές νίκες. Δίπλα του, ο Γιώργος Σταματούρος έκανε ονειρικό ντεμπούτο στην κροατική πόλη, αγνοώντας την πίεση και χαρίζοντας πολύτιμο βαθμό με εντυπωσιακή απόδοση.

Ο Γιάννης Σγουρόπουλος μπήκε δυνατά, προηγήθηκε 2-0 σετ και λίγο έλειψε να ανοίξει το σκορ για την Ελλάδα, δείχνοντας κι εκείνος την ποιότητά του.

Το σύνολο του Κώστα Βατσακλή, με τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο σε ρόλο αναπληρωματικού, πέτυχε ήδη τον πρώτο μεγάλο στόχο και πλέον στρέφεται σε ένα όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα στη διοργάνωση. Η πρόκριση στις «16» σήμανε διπλή χαρά: αγωνιστική υπέρβαση και εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2026.

Στους πανηγυρισμούς μετά το τέλος του αγώνα, οι Έλληνες διεθνείς ύψωσαν την ελληνική σημαία μαζί με το χαρτόνι που επιβεβαίωνε την παρουσία τους στο Λονδίνο.