Άνοδος για Γκιώνη και Τέρπου στη διεθνή κατάταξη του πινγκ πονγκ

Την ανανεωμένη παγκόσμια κατάταξη για την 35η εβδομάδα του 2025 δημοσίευσε η Διεθνής Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ITTF), με τους Παναγιώτη Γκιώνη και Ελισάβετ Τέρπου να βλέπουν τα ονόματά τους να ανεβαίνουν.

Ο Γκιώνης, που ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Europe Smash στο Μάλμε της Σουηδίας, πήρε 10 βαθμούς από τη συμμετοχή του και έφτασε συνολικά τους 85. Έτσι, βελτίωσε τη θέση του κατά τέσσερις θέσεις και πλέον βρίσκεται στο νούμερο 205 του κόσμου (από το 209).

Αντίστοιχα, η Τέρπου, που αγωνίστηκε στο WTT Feeder της Βουλγαρίας, πρόσθεσε 2 βαθμούς στο ενεργητικό της. Παρά τον αποκλεισμό της στον πρώτο γύρο, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο 51 θέσεων, ανεβαίνοντας στο νούμερο 533 από το 584.

Παράλληλα, οι πίνακες έφεραν αλλαγές και στις κορυφαίες θέσεις των ανδρών. Ο Σουηδός Τρουλς Μέρεγκορντ, που κατέκτησε το WTT Grand Smash στην πατρίδα του, ανέβηκε στο νούμερο 5 του κόσμου (από 7). Ο Γάλλος Σιμόν Γκοζί σκαρφάλωσε στο νούμερο 17 (από 32), ενώ ο Γερμανός Μπένεντικτ Ντούντα βρέθηκε στο νούμερο 8 (από 10), χάρη στην πορεία του μέχρι τα ημιτελικά.

Για την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση, οι μικρές αλλά σημαντικές αυτές βελτιώσεις αποτελούν θετικό μήνυμα ενόψει της συνέχειας.