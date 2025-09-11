ΑΣ ΠΑΟΚ: «Δεν συναντηθήκαμε μυστικά με τον κ.Μυστακίδη για τη Νέα Τούμπα, αλλά για την ενίσχυση της ανδρικής ομάδας του βόλεϊ»

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ διέψευσε πως συναντήθηκε «μυστικά» με την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη για τη Νέα Τούμπα, αλλά όπως τόνισε για μια χορηγία που αφορά την ανδρική ομάδα του βόλεϊ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ:

«Αναφορικά με ανυπόστατα δημοσιεύματα που αφορούν υποτιθέμενη «μυστική» συνάντηση μελών του Α.Σ. ΠΑΟΚ με ανθρώπους του Αριστοτέλη Μυστακίδη για τη Νέα Τούμπα, ο Α.Σ. ΠΑΟΚ ενημερώνει πως μετά από αίτημα της πλευράς του Αριστοτέλη Μυστακίδη, μέλη της διοίκησης του Α.Σ. ΠΑΟΚ και του Τ.Α.Α. ΠΑΟΚ, συναντήθηκαν με εκπροσώπους του κυρίου Μυστακίδη και τους μετέφεραν την επιθυμία του επιχειρηματία να ενισχύσει την ανδρική ομάδα του βόλεϊ, ενόψει του εορτασμού για τα 100 χρόνια του Συλλόγου.

Όλα τα υπόλοιπα αφορούν σενάρια επιστημονικής φαντασίας...»