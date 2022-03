«Στους Σανς ο Λούντμπεργκ»

Νωρίτερα σας είχαμε ενημερώσει για τη σχετική εξέλιξη και τώρα έρχεται η επιβεβαίωση από την άλλη άκρη του Ατλαντικού και τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο οποίος αναφέρει πως ο 27χρονος γκαρντ υπογράφει two-way συμβόλαιο με τους πρωτοπόρους του ΝΒΑ μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Υπενθυμίζεται πως πριν μερικές ημέρες ο Λουντμπεργκ έμεινε (και αυτός) ελεύθερος από την ΤΣΣΚΑ και όλα δείχνουν πως θα αποτελεί μέλος του Φοίνιξ.

The Phoenix Suns are signing guard Gabriel Lundberg on a two-way contract for the rest of the season, sources tell ESPN. Lundberg, 27, left CSKA of Moscow recently amid Russia's invasion of Ukraine. The Dane is considered the best international free agent available in the market.