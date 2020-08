Το τρομερό βίντεο για την επάνοδο του Σπανούλη και το... παράδειγμα θέλησης

View this post on Instagram

Στα 42 χρόνια επαγγελματικής πορείας, έζησα αξέχαστες στιγμές,μεγάλες χαρές και μεγάλες στεναχώριες. Συνεργάστηκα και συνεργάζομαι με εξαιρετικούς επιστήμονες. Απέκτησα εμπειρίες, διδάχθηκα τρόπους Αποκατάστασης. Αυτό όμως που έζησα με την αποκατάσταση του Βασίλη, ειλικρινά με ξεπέρασε. Ο ίδιος ο τραυματισμός, ο χρόνος και οι συνθήκες που επικράτησαν μετά το χειρουργείο, με οδήγησαν σε πρωτόγνωρους δρόμους Αποκατάστασης! Από τη θέληση και την αγάπη για το Basket του Βασίλη πήρα δύναμη, ξαναγύρισα ακόμα και στα θρανία και ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΜΕ! Ο θεός Βασίλη να σου δώσει δύναμη να ολοκληρώσεις αυτό που Ονειρεύεσαι !