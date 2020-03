Οριστικό: Final 8 τον Σεπτέμβριο στο BCL!

Η μεγάλη πανευρωπαϊκή αποκλειστικότητα του SDNA επιβεβαιώθηκε δυο μέρες μετά και επίσημα: Το BCL έγινε η πρώτη διοργάνωση παγκοσμίως που ακυρώνεται οριστικά για τη φετινή σεζόν, αποφασίζοντας ο τίτλος του πρωταθλητή να κριθεί τον Σεπτέμβριο με μορφή Final 8!

To Slam Dunk σας ενημέρωσε πρώτο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σας αποκάλυψε την πρόταση για την διεξαγωγή Final 8 στο Basketball Champions League στα τέλη του Σεπτεμβρίου.

Δύο μέρες μετά ήρθε και η επίσημη επιβεβαίωση από την αρμόδια αρχή της διοργάνωσης. Η πρόταση κρίθηκε ως η καλύτερη δυνατή, με βάση την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη με την έξαρση του Covid-19 και ο νικητής του BCL θα αναδειχθεί μετά το τέλος μονών, νοκ-άουτ αγώνων για τις ομάδες των προημιτελικών.

Το μίνι-τουρνουά θα διεξαθχεί από τις 29 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου, ενώ λίγο νωρίτερα θα ολοκληρωθούν και οι... εκκρεμότητες για τις δύο θέσεις της οκτάδας, αφού η σειρά της Ντιζόν με τη Νίζνι και αυτή της Τενερίφης με την Οστάνδη έμειναν στο 1-1 πριν την διακοπή.

Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί φυσικά στο Final 8, ενώ την πρόκριση πήραν επίσης οι Σαραγόσα, Νίμπουργκ, Σαν Πάμπλο Μπούργος, Τουρκ Τέλεκομ και Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Η κίνηση της FIBA είναι σίγουρα ριζοσπαστική, αφού δεν υπάρχει προηγούμενο αντίστοιχης απόφασης, όμως είναι και απόλυτα λογική, αφού μοιάζει απίθανη η επιστροφή στην... αθλητική καθημερινότητα μέχρι το καλοκαίρι. Επιπρόσθετα, το BCL ίσως δείξει τον δρόμο και σε άλλες διοργανώσεις, που για την ώρα βρίσκονται στον... πάγο και σε καθεστώς αναβολής.

Εδώ το κομμάτι του Slam Dunk, που σας ενημέρωσε πρώτο για την διεξαγωγή του Final 8

Η επίσημη ανακοίνωση:

«Στο Διοικητικό Συμβούλιο του BCL που έλαβε χώρα την Δευτέρα 30 Μαρτίου μέσω τηλεδιάσκεψης, το Basketball Champions League πήρε την απόφαση να μεταθέσει για τέλη Σεπτεμβρίου/αρχές Οκτωβρίου 2020 τα εναπομείναντα παιχνίδια, που ήταν προγραμματισμένα να διεξαχθούν από τον Μάρτη μέχρι τον Μάιο του 2020, προκειμένου να διασφαλίσει την υγεία και την ασφάλεια των παικτών, των προπονητών, των διοικούντων και των φιλάθλων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του BCL συζήτησε εκτενώς την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την πανδημία COVID-19 και την επίδρασή της στην διοργάνωση κι επιβεβαίωσε τους παρακάτω όρους ως προαπαιτούμενους για να υπάρξει ξανά δράση στη σεζόν μετά την απόφαση για αναστολή που ελήφθη στις 12 Μαρτίου κι επιβεβαιώθηκε στο Κεντρικό Συμβούλιο της FIBA στις 26-27 Μαρτίου:

Προκειμένου να διασφαλίσει την υγεία και να εγγυηθεί την ασφάλεια παικτών, προπονητών, διοικούντων και φιλάθλων: οι αθλητικές δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν επιτραπεί από όλες τις αρχές των εκάστοτε χωρών που εκπροσωπούνται στη διοργάνωση.

Προκειμένου να εξασφαλίσει μια σωστή διοργάνωση: οι παίκτες θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για προπόνηση για ικανό χρονικό διάστημα όταν θα επιτραπούν οι αθλητικές δραστηριότητες.

Για να μπορεί να εκτελέσει σωστά τη διεξαγωγή αγώνων: θα πρέπει να έχουν αρθεί οι περιορισμοί μετακινήσεων και ταξιδιών.

Για να παρέχει τις καλύτερες συνθήκες για τους παίκτες, τους φιλάθλους και τους συνεργάτες: θα πρέπει η στέψη του πρωταθλητή του BCL να γίνει μπροστά σε κόσμο.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι οι παραπάνω συνθήκες δεν μπορούν να ισχύσουν ώστε να ολοκληρωθεί άμεσα η σεζόν του BCL, το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε ομόφωνη απόφαση να ολοκληρώσει τη σεζόν 2019-20 με Final Eight και μονούς αγώνες που θα διεξαχθούν 30 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου 2020.

Η διοργανώτρια πόλη και το γήπεδο της διοργάνωσης, όπως και περαιτέρω λεπτομέρειες, θα ανακοινωθούν σύντομα.

Τα δύο ζευγάρια για τη Φάση των 16, από τα οποία θα προκύψουν οι άλλες δυο ομάδες της 8άδας (JDA Dijon vs Nizhny Novgorod και Iberostar Tenerife vs Filou Oostende), θα κριθούν πριν από τη διεξαγωγή του Final Eight σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. Περισσότερα νέα θα γίνουν γνωστά σύντομα».