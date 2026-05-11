Πρωτοπόρος παντού ο Παναθηναϊκός: Και τίτλοι παντού, και ανάπτυξη τμημάτων ΑμεΑ

Ο Παναθηναϊκός αποδεικνύει στην πράξη το μέγεθός του, κάνοντας πρωταθλητισμό σε όλα τα αθλήματα του Ερασιτέχνη και αναπτύσσοντας παράλληλα 28 τμήματα ΑμεΑ!

Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ο Παναθηναϊκός κατέκτησε άλλα 4 Πρωταθλήματα. Τα 3 εξ αυτών ήρθαν στον Ερασιτέχνη, αφού πρόκειται για το βόλεϊ ανδρών, το μπάσκετ με αμαξίδιο και τις κορασίδες στο μπάσκετ. Επιτυχίες που δείχνουν ποιος είναι πραγματικά ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος της χώρας, αλλά αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο και το μέγεθος του συλλόγου.

Γιατί την στιγμή που άλλα σωματεία έχουν ως αυτοσκοπό την κατάκτηση τίτλων με κάθε τρόπο και κάθε μέσο, για το «Τριφύλλι» προέχει η ανάπτυξη του αθλητισμού και η παροχή δυνατότητας για άθληση σε ανθρώπους που διαφορετικά δεν θα είχαν διέξοδο σε αυτό το κομμάτι. Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει να αριθμεί 28 τμήματα ΑμεΑ, την στιγμή που ο Ολυμπιακός για παράδειγμα δεν έχει κανένα!

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η ύπαρξη των τμημάτων αυτών καταναλώνει και ένα μέρος του μπάτζετ του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να δοθεί στα ομαδικά αθλήματα (μπάσκετ γυναικών, βόλεϊ ανδρών και γυναικών, πόλο) ώστε να φτιαχτούν ακόμα πιο ισχυρές ομάδες, που θα διεκδικούσαν με μεγαλύτερες αξιώσεις κι άλλους τίτλους.

Μόνο που αυτό το «δίλημμα» δεν τέθηκε ποτέ για τους ανθρώπους του συλλόγου. Ακριβώς γιατί οι τίτλοι δεν είναι αυτοσκοπός. Ειδικά στον ερασιτεχνικό αθλητισμό υπάρχουν πολύ σημαντικότερα πράγματα και στο «Τριφύλλι» το γνωρίζουν. Η ύπαρξη αυτών των 28 τμημάτων είναι ίσως το μεγαλύτερο «παράσημο» του συλλόγου. Και ένα Πρωτάθλημα παραπάνω δεν θα είχε αντίστοιχη αξία.

Άλλωστε, και έτσι ο Παναθηναϊκός κυριαρχεί σχεδόν παντού. Στο βόλεϊ ανδρών και γυναικών είναι πρωταθλητής, στο μπάσκετ γυναικών έχασε στα... χαρτιά το Πρωτάθλημα από τον Αθηναϊκό και ακόμα και το πόλο δείχνει ότι μειώνει όλο και πιο πολύ την απόσταση από τον Ολυμπιακό.

Και τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμα...