Από την 7η Μαΐου η ΕΣΚΑΝΑ έχει προσωρινή διοίκηση ορισμένη από το Πρωτοδικείο Πειραιά

Ήδη μάλιστα συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ ως εξής:

Πρόεδρος : Τσιβιλτίδης Κωνσταντίνος

Α αντιπρόεδρος: Βαλαβάνης Σάββας

Β Αντιπρόεδρος: Μακρής Ιωάννης

Γενικός γραμματέας: Θεοδοσιάδης Ισαάκ

Ειδικός Γραμματέας: Κουκιάς Κωνσταντίνος ,Ταμίας: Μαγκλάρας Χρήστος ,

Μέλη: Σαμαρτζής Ιωάννης , Λιβιεράτος Χαράλαμπος, Φουντουλάκης Άγγελος , Γκόγκος Νικόλαος , Τζουνόπουλος Νεκτάριος .

Αναπληρωματικοί: Κεφαλίδης Ευάγγελος, Κατσαμάς Ηλίας.

Όπως ενημέρωσαν την ΕΟΚ η διοίκηση είναι ορισμένου σκοπού και χρόνου. Ο ορισμός αυτών ως Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της ΕΣΚΑΝΑ έγινε με εντολή και μόνο να προβούν στην επικύρωση των βαθμολογιών των πρωταθλημάτων της Ένωσης, τον ορισμό των αγώνων που εκκρεμούν (play off – play out) ανδρών γυναικών κυπέλλου, παιδων εφηβων κορασιδων την δρομολόγηση όλων των διαδικασιών που εκκρεμούν, την λήψη αποφάσεων που δυνητικά μπορούν να βοηθήσουν στα οικονομικά της Ένωσης καθώς και την προκήρυξη αρχαιρεσιών για την ανάδειξη αιρετής Διοίκησης της Ένωσης.

Να σημειωθεί ότι παράλληλα κάποιοι γονείς η αθλητές προέβησαν σε ασφαλιστικά μέτρα να αναλάβει μόνη η ΕΟΚ την ολοκλήρωση πρωταθλημάτων με σαφή όμως όρο του Πρωτοδικείου να γίνει οτιδήποτε ως την εκλογή ΔΣ στην ΕΣΚΑΝΑ αφού όλα είναι στην απόλυτη αρμοδιότητά της.

Κάτι τέτοιο από την 7η Μαίου και μετά δεν συνέβη αφού σε ορισθέντες αγώνες πλην αυτών που είχε ορίσει η ΕΟΚ, η ΚΕΔ ΕΣΚΑΝΑ και ο σύνδεσμος κριτών (η λειτουργία τους και λογοδοσία τους ανήκει εξ ολοκλήρου στο ΔΣ της ΕΣΚΑΝΑ και σε συνεργασία μαζί τους λαμβάνονται οι όποιες αποφάσεις) αποφάσισαν αυθεραίτως (όπως ισχυρίστηκαν με εντολή ΕΟΚ ) να μην ορίσουν επιλεκτικά διαιτητές και κριτές σε αγώνες play off και play out που φυσικά μετατέθηκαν από το ΔΣ ΕΣΚΑΝΑ για να μην ταλαιπωρηθούν τα ήδη ταλαιπωρημένα σωματεία .

Έγινε ήδη επιστολή του ΔΣ στην ΕΟΚ που ενημερώνει για όλα τα προαναφερθέντα και ζητά άμεση συνάντηση συννενόησης αφού τα χρονικά περιθώρια ειναι πια οριακά.