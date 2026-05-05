O Moτεγιούνας ανέκτησε το 55% των μετοχών της Ζαλγκίρις

Ο Παούλιους Μοτιεγιούνας ανέκτησε το 55% των μετοχών της Ζάλγκιρις, ποσοστό που κατείχε πριν αναλάβει ως CEO της EuroLeague και είχε παραδώσει όταν ανέλαβε τη συγκεκριμένη θέση.

Ο Παούλιους Μοτεγιούνας ανέκτησε και πάλι το 55% των μετοχών της Ζάλγκιρις. Ο μέχρι πρότεινος CEO της Euroleague κατείχε και στο παρελθόν το πλειοψηφικό πακέτο της λιθουανικής ομάδας, ωστόσο το είχε παραδώσει προκειμένου να μην τεθεί θέμα σύγκρουσης συμφερόντων όταν ανέλαβε την διοίκηση της διοργάνωσης.

Έτσι ο Μοτιεγιούνας έχει και πάλι το 55% της Ζάλγκιρις με το υπόλοιπο 45% να ανήκει στην εταιρεία Tesonet. Με ανακοίνωσή της η ομάδα του Κάουνας ξεκαθάρισε πως παρά την μεταβίβαση των μετοχών και πάλι στον Λιθουανό, η ομάδα θα εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς αλλαγές, δηλαδή υπό την καθοδήγηση του Παούλιους Γιανκούνας και του Γκεντιμίνας Ναβιότσκας που είναι ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας.