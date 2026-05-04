Lakers' Corner: ΛεGoat, ιστορικός Σμαρτ, «μπομπέρ» Χατσιμούρα και τώρα Θάντερ

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ολοκλήρωσαν την δουλειά απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς και τώρα πρέπει όλοι να στρέψουν την προσοχή τους στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Μπορεί από την αρχή να ήταν το απόλυτο underdog, μπορεί όταν έγινε το 3-2 όλοι να πίστευαν πως θα γίνει η ανατροπή, ωστόσο οι Λος Άντζελες Λέικερς… έκλεισαν στόματα και κέρδισαν τους Χιούστον Ρόκετς με 98-78. Έτσι, έκαναν το 4-2 στην σειρά και τώρα έχουν μπροστά τους τα ημιτελικά της Δύσης με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Φυσικά, αυτή η νίκη δίνει και μεγάλο ψυχολογικό boost καθώς είναι η πρώτη σειρά που νικάνε οι Λέικερς από το 2023.

Το masterclass του Ρέντικ

Αρχικά, το γεγονός πως στο κρίσιμο Game 6 οι «Λιμνάνθρωποι» κυριάρχησαν και κέρδισαν άνετα λέει πολλά. Σε κανένα σημείο στο δεύτερο ημίχρονο δεν φάνηκε πως οι «Ρουκέτες» θα μπορούσαν να επιστρέψουν και να διεκδικήσουν τη νίκη.

Και αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στον Τζέι Τζέι Ρέντικ και το σταφ του. Μπορεί να μην κάθεται χρόνια στους πάγκους, όμως δείχνει σημαντική βελτίωση στις αντιδράσεις του και στις τακτικές του. Καθ’όλη την διάρκεια της σειρά έκανε out-coach τον Ίμε Ουντόκα και έδειξε ότι πρέπει να βρίσκεται στον χρυσό και μωβ πάγκο για πολλά χρόνια ακόμα. Έχει καταφέρει να δώσει σε όλους στο ρόστερ έναν ξεκάθαρο ρόλο, ενώ έχει διαχειριστεί όσο καλύτερα θα μπορούσε τις ατυχίες και τους τραυματισμούς που κλήθηκε να αντιμετωπίσει μέσα στην σεζόν (εκτός για όλη την σειρά ο Λούκα Ντόντσιτς, αγωνίστηκε σε δύο ματς ο Όστιν Ριβς).

Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο είναι πως στο πιο κρίσιμο ματς της σεζόν, προετοίμασε την ομάδα του και οι Λέικερς έκαναν series-low λάθη. Το μόνο για το οποίο θα μπορούσε να κρίνει κάποιος τον Ρέντικ είναι για το ότι δεν εμπιστεύεται στο 100% ακόμα τους παίκτες που έχει στον πάγκο του.

Τέλος, ένα καλό ερώτημα είναι γιατί δεν ήταν φιναλίστ για το βραβείο του καλύτερου προπονητή της χρονιάς, όταν ο Λεμπρόν έχασε 22 παιχνίδια, ο Ντόντσιτς 18, ο Όστιν 31 και οδήγησε τους Λέικερς στην τέταρτη θέση της Δύσης και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Έτσι, για την κουβέντα, o ένας φιναλίστ δεν έφτασε στον δεύτερο γύρο και ο άλλος είδε την σειρά να πηγαίνει στα επτά παιχνίδια… Για να μην αναφερθούμε καν στο ότι ο Ντόντσιτς δεν είναι φιναλίστ για το βραβείο του MVP (ή ότι ο Άντονι Ντέιβις δεν βγήκε ποτέ καλύτερος αμυντικός της χρονιάς)

O ΛεGoat… φόρεσε ξανά το στέμμα του

Για ακόμη μία φορά ο Λεμπρόν Τζέιμς έκανε τα πάντα. Σκόραρε, δημιούργησε, έπαιξε άμυνα και έδειξε πως στα 41 του χρόνια μπορεί να είναι ο καλύτερος και πιο κομβικός παίκτης στο παρκέ. Ο «Βασιλιάς» έχει ήδη κερδίσει μία θέση ανάμεσα στους κορυφαίους των «Λιμνανθρώπων» και στην κορυφή της «Crypto.com Arena».

Ο Λεμπρόν έχει περάσει περισσότερα συνεχόμενα χρόνια στους Λέικερς από ότι είχε στους Κλίβελαντ Καβαλίερς ή τους Μαϊάμι Χιτ και με τα όσα κάνει φέτος έχει… κλείσει στόματα για όσους έλεγαν πως η ομάδα είναι καλύτερη χωρίς εκείνον.

Με τις εμφανίσεις του στο πιο κρίσιμο κομμάτι της σεζόν απέδειξε (όχι πως χρειαζόταν να αποδείξει κάτι) πως πρέπει να βρίσκεται και του χρόνου στο ρόστερ. Αν αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του και να μην αποσυρθεί, οι Λέικερς θα πρέπει οπωσδήποτε να τον κρατήσουν στο Λος Άντζελες.

Και φυσικά πρέπει να σημειωθεί η τεράστια «θυσία» που έκανε φέτος. Σε όλη του την καριέρα και όλες του τις ομάδες ο Λεμπρόν ήταν πάντα το νούμερο 1. Ακόμα και όταν οι Λέικερς προσπάθησαν να… δώσουν την ομάδα στον Άντονι Ντέιβις, ο Λεμπρόν παρέμεινε το ξεκάθαρο Ν.1. Και φέτος, αποδέχθηκε να κάνει το βήμα πίσω και να γίνει η τρίτη επιλογή πίσω από τους Ντόντσιτς και Ριβς. Αποδέχθηκε αυτό τον ρόλο χωρίς αντιρρήσεις και ήταν εξαιρετικός. Και όταν και οι δύο έμειναν εκτός λόγω τραυματισμών, δεν δυσκολεύτηκε να βάλει ξανά την ομάδα στις πλάτες του και να την οδηγήσει στους ημιτελικούς της Δύσης.

Ακόμη, να αναφέρουμε πως αυτή ήταν η 42η σειρά στα play-offs που κερδίζει ο Λεμπρόν και στην σχετική λίστα έχει μπροστά του μόλις έξι οργανισμούς: τους Λέικερς (113), τους Σέλτικς (94), τους Σίξερς (48), τους Ουόριορς (48), τους Νικς (46) και τους Σπερς (46).

Επίσης, έφτασε τις 188 νίκες στα play-offs και έτσι πέρασε… τους Μπουλς (187) στην σχετική λίστα. Μπροστά τους είναι οι Θάντερ (190), Πίστονς (195), Νικς (214), Ουόριορς (217), Σπερς (226), Σίξερς (455), Σέλτικς (432) και Λέικερς (472).

Τέλος, έγινε ο γηραιότερος παίκτης που είναι πρώτος σε συνολικούς πόντους σε μία σειρά στα play-offs.

O Σμαρτ «έγραψε» ιστορία και… κέρδισε νέο συμβόλαιο

Ό,τι και να πει κάποιος για τον Μάρκους Σμαρτ σε αυτή την σειρά είναι λίγο. Όταν τον υπέγραψαν οι Λέικερς το καλοκαίρι, πολλοί πίστευαν πως τα καλύτερα χρόνια του ήταν πίσω του, όμως αυτή η στήλη είχε ξεκαθαρίσει πως θα είναι κομβικός για την άμυνα και ηγέτης πάνω στο παρκέ. Και αυτό ακριβώς είναι.

Ο Σμαρτ είναι ο κορυφαίος αμυντικός των «Λιμνανθρώπων» και στην σειρά με τους Ρόκετς έχει κάνει μερικά από τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του. Μάλιστα, με τα όσα έκανε «έγραψε» και τη δική του ιστορία στο ΝΒΑ.

Ξεκάθαρο πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα των Λέικερς το καλοκαίρι, οι οποίοι πρέπει να τον «δέσουν» στο ΛΑ με ένα διετές ή τριετές (2+1 ίσως) συμβόλαιο.

O Χατσιμούρα... ντύθηκε Κάρι, η συνεισφορά από τον πάγκο

Ένας ακόμα X-factor της σειράς ήταν ο Ρούι Χατσιμούρα. Ο 28χρονος συνεχίζει να είναι ένας από τους πιο σταθερούς παίκτες τα τελευταία χρόνια στους Λέικερς και απέναντι στις «Ρουκέτες»… ντύθηκε Στεφ Κάρι.

Ο Ρέντικ ξεκάθαρα τον εμπιστεύεται και για αυτό στην σειρά είχε κατά μέσο όρο 38,1 λεπτά. Μέτρησε 15,8 πόντους και εκτέλεσε με το εκπληκτικό 58,6% από την γραμμή του τριπόντου, ενώ γενικά σούταρε με 54,3%. Φυσικά, θα πρέπει να συνεχίσει έτσι και στην σειρά με τους Θάντερ, κάτι που βέβαια μόνο εύκολο δεν θα είναι.

Από την άλλη, ο ΝτεΆντρε Έιτον δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει επιθετικά στην σειρά, ωστόσο αμυντικά έκανε εκπληκτική δουλειά απέναντι στον Άλπερεν Σενγκούν, ενώ κυριάρχησε και στα ριμπάουντ. Ωστόσο, δεν δείχνει να μπορεί να κάνει το step-up που χρειάζεται για να είναι βασικός στους Λέικερς. Ιδανικά θα συνεχίσει να φοράει τα χρυσά και μωβ και μετά το καλοκαίρι, όμως θα είναι ο αναπληρωματικός σέντερ της ομάδας και θα δίνει ποιοτικά λεπτά από τον πάγκο.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως οι Τζάκσον Χέιζ και Τζέικ ΛαΡάβια έδωσαν πράγματα από τον πάγκο στο Game 6, αλλά και αυτοί θα χρειαστεί να ανεβάσουν τις αποδόσεις του ενόψει των αγώνων με τους πρωταθλητές.

Οι… πρόωροι τελικοί με τους Θάντερ

Τώρα όλος ο οργανισμός πρέπει να αφήσει πίσω του τα όσα έγιναν και να στρέψει την προσοχή του στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Όπως τόνισε ο Ρέντικ, πρόκειται για μία από τις κορυφαίες ομάδες στην ιστορία. Το μόνο καλό για τους Λέικερς είναι πως πρόκειται για μία (κατά πολύ) βελτιωμένη εκδοχή των Ρόκετς, και όχι για μία τελείως διαφορετική ομάδα όπως οι Ντένβερ Νάγκετς.

Κομβική για την έκβαση της σειράς θα είναι η άμυνα των Λέικερς. Μέσω αυτής οι «Λιμνάνθρωποι» κατάφεραν να περάσουν τις «Ρουκέτες». Η ομάδα του Ρέντικ κράτησε σε… χαμηλές πτήσεις τους Ρόκετς, όμως μόνο εύκολο δεν θα είναι να το κάνει απέναντι στην τρομερή επίθεση των Θάντερ. Την ίδια ώρα, πέρα από την ίδια άμυνα, οι Λέικερς θα πρέπει να βελτιώσουν κατά πολύ την επίθεσή τους, καθώς πέτυχαν μόλις 2 φορές 100 πόντους στον πρώτο γύρο. Και αν σκοράρουν με την ίδια δυσκολία και στους ημιτελικούς, θα είναι μία δύσκολη σειρά.

Ένα «όπλο» των Θάντερ που πρέπει να περιορίσουν οι Λέικεςρ είναι το ISO. Και κυρίως αυτό του, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο οποίος έχει το 54% των ISO scoring κατοχών της ομάδας του. Είναι ξεκάθαρο πως ο κόουτς των Λέικερς πρέπει να έχει Plan A, B, C και… D έτοιμα και όχι να ψάχνεται για αλλαγές την ώρα των αγώνων.

Ακόμα κάτι που πρέπει να προσέξουν οι Λέικερς είναι τα επιθετικά ριμπάουντ. Οι Θάντερ είναι δεύτεροι στα play-offs (34,9 OREB%) και έχουν δείξει μία μεγάλη βελτίωση σε σχέση με την κανονική περίοδο. Οι Λέικερς θα πρέπει να… κυριαρχήσουν κάτω από τις ρακέτες και θα πρέπει να κερδίσουν και την «μάχη» των κατοχών στην σειρά. Στα play-offs οι Ρόκετς είχαν 60 περισσότερα σουτ, δηλαδή 10 ανά αγώνα. Αν το ίδιο επαναληφθεί και στα ημιτελικά, η σειρά θα… τελειώσει πριν καν αρχίσει.

Για να ελπίζουν οι Λέικερς σε ακόμη ένα… θαύμα θα πρέπει να έχουν τον τρίτο καλύτερο παίκτη της σειράς. Ο Σάι θα είναι ο καλύτερος και ο Λεμπρόν θα είναι ο δεύτερος. Αν οι «Λιμνάνθρωποι» θέλουν να έχουν ελπίδες, ο Ρίβς θα πρέπει να βρει γρήγορα το σουτ του και να είναι ο 3ος κορυφαίος παίκτης της σειράς ή να συνεχίσει να κάνει εκπληκτικά πράγματα ο Μάρκους Σμαρτ.

Και σημειώνεται πως ο έμπειρος γκαρντ αναμένεται να έχει και την πιο δύσκολη δουλειά στην άμυνα, αναλαμβάνοντας το μαρκάρισμα του Σάι. Ο Έιτον αναμένεται να αναλάβει τον Χάρτενσταϊν, ο Χατσιμούρα τον Χόλμγκρεν, ο Λεμπρόν τον Ντορτ και ο Όστιν τον Μίτσελ (το πιο δύσκολο μαρκάρισμα).

Το θετικό για τους Λέικερς είναι πως οι Θάντερ δεν έχουν καλά μαρκαρίσματα στην άμυνα για τους Λεμπρόν και Χατσιμούρα. Και εκεί πρέπει να βασιστούν στην επίθεση οι «Λιμνάνθρωποι». Ο «Βασιλιάς» θα πρέπει να έχει το μεγαλύτερο usage και να παίξει… bully-ball στο ποστ, όποιον και να έχει απέναντί του.

Τέλος, θα πρέπει ο Ρέντικ να εμπιστευτεί το ρόστερ του και να δώσει μερικά λεπτά και στον Μαξ Κλέμπερ, αν αντιμετωπίσει προβλήματα ο Τζάκσον Χέιζ.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 28 πόντοι (10/25 σουτ, 2/5 τρίποντα, 6/8 βολές), 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 3 λάθη σε 37:07.

Ρούι Χατσιμούρα: 21 πόντοι (8/15 σουτ, 5/7 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ σε 34:44.

ΝτεΆντρε Έιτον: 7 πόντοι (2/6 σουτ, 3/7 βολές), 16 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 28:10.

Όστιν Ριβς: 15 πόντοι (7/14 σουτ, 0/4 τρίποντα, 1/1 βολή), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 μπλοκ και 2 λάθη σε 30:41.

Μάρκους Σμαρτ: 7 πόντοι (2/7 σουτ, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές), 7 ριμπαόυντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 1 λάθος σε 34:53.

Λουκ Κενάρντ: 3 πόντοι (1/6 σουτ, 1/2 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 29:00.

Τζάκσον Χέιζ: 5 πόντοι (1/1 σουτ, 3/4 βολές), 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 16:43.

Τζέικ ΛαΡάβια: 7 πόντοι (3/8 σουτ, 1/2 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 16:15.

Μπρόνι Τζέιμς: 0 πόντοι (0/1 σουτ, 0/1 τρίποντο), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 3:07.

Νικ Σμιθ Τζούνιορ: 3 πόντοι (1/4 σουτ, 1/2 τρίποντα) σε 3:07.

Αντού Τιέρο: 2 πόντοι (1/1 σουτ, 0/2 βολές) και 1 ριμπάουντ σε 3:07.

Ντάλτον Κνεκτ: 0 πόντοι (0/1 σουτ, 0/1 τρίποντο) και 1 ριμπάουντ σε 3:07.

Μαξ Κλέμπερ: DNP.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: DNP.

Εκτός ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς.

Σύνολο: 98 πόντοι (36/89 σουτ - 40,4%, 12/28 τρίποντα - 42,9%, 14/24 βολές - 58,3%), 54 ριμπάουντ, 19 ασίστ, 4 κλεψίματα, 9 μπλοκ και 10 λάθη.

Το πρώτο ματς της σειράς με τους Θάντερ θα διεξαχθεί στις 6/5 (03:30) στο «PayCom Center».