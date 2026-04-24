Τρομερός Σμαρτ: «Έγραψε» ιστορία με τους Λέικερς κόντρα στους Ρόκετς

Ο Μάρκους Σμαρτ «έγραψε» τη δική του ιστορία στον οργανισμό των Λος Άντζελες Λέικερς με τα όσα έκανε στο Game 2 απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κέρδισαν και το Game 2 απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς και έκαναν το 2-0 στην σειρά. Στο πρώτο παιχνίδι, ο Λουκ Κενάρντ… έπιασε φωτιά και «έγραψε» ιστορία με τους «Λιμνανθρώπους». Στο δεύτερο ματς ήταν η σειρά τους Μάρκους Σμαρτ.

Ο 32χρονος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25 πόντους (5/7 τρίποντα), 7 ασίστ και 5 κλεψίματα. Έτσι, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του οργανισμού που ολοκληρώνει παιχνίδι στα play-offs me 5+ κλεψίματα και 5+ τρίποντα.

Και στις δύο αναμετρήσεις μέχρι τώρα ήταν καθοριστικός και σίγουρα ο Τζέι Τζέι Ρέντικ ελπίζει πως θα συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό και στις δύο πλευρές του παρκέ και στην υπόλοιπη σεζόν.