Ο Κενάρντ «βομβάρδισε» τους Ρόκετς και… έγραψε ιστορία

Ο Λουκ Κενάρντ ήταν εκπληκτικός στη νίκη των Λέικερς με τους Ρόκετς και «έγραψε» τη δική του ιστορία.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο τη σειρά απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς. Η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ, παρά το γεγονός πως δεν είχε διαθέσιμους τους Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς, κατάφερε να πάρει τη νίκη με 107-98 και να κάνει το 1-0 στην σειρά.

Ο Λουκ Κενάρντ ήταν εκπληκτικός και για ακόμη μία φορά έδειξε γιατί ήταν το μεγαλύτερο… steal στο trade deadline. Πιο συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε τον αγώνα με 27 πόντους, πετυχαίνοντας career-high στα play-offs.

Την ίδια ώρα, είχε 5/5 τρίποντα και έγινε ο τρίτος «Λιμνάνθρωπος» που έχει 100% ποσοστό ευστοχίας με τουλάχιστον 5 τρίποντα σε παιχνίδι στην post-season μετά τους Ρόμπερτ Χόρι και Μπάιρον Σκοτ.

Τέλος, ισοφάρισε και το ρεκόρ για τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα σε ντεμπούτο σε ματς των play-offs με την φανέλα των Λέικερς.