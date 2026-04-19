Ο Κενάρντ «βομβάρδισε» τους Ρόκετς και… έγραψε ιστορία

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο τη σειρά απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς. Η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ, παρά το γεγονός πως δεν είχε διαθέσιμους τους Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς, κατάφερε να πάρει τη νίκη με 107-98 και να κάνει το 1-0 στην σειρά.
Ο Λουκ Κενάρντ ήταν εκπληκτικός και για ακόμη μία φορά έδειξε γιατί ήταν το μεγαλύτερο… steal στο trade deadline. Πιο συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε τον αγώνα με 27 πόντους, πετυχαίνοντας career-high στα play-offs.
Την ίδια ώρα, είχε 5/5 τρίποντα και έγινε ο τρίτος «Λιμνάνθρωπος» που έχει 100% ποσοστό ευστοχίας με τουλάχιστον 5 τρίποντα σε παιχνίδι στην post-season μετά τους Ρόμπερτ Χόρι και Μπάιρον Σκοτ.
Τέλος, ισοφάρισε και το ρεκόρ για τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα σε ντεμπούτο σε ματς των play-offs με την φανέλα των Λέικερς.