Συνεχίζει να «γράφει» ιστορία o Λεμπρόν: 4ος σε τρίποντα με τους Λέικερς στα play-offs

Ο Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζει να… μεγαλώνει τον μύθο του με τα χρυσά και μωβ και πλέον είναι τέταρτος στην λίστα με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στα play-offs.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κέρδισαν τους Χιούστον Ρόκετς με 112-108 και έκαναν το 3-0 στην σειρά. Για ακόμη μία φορά, ο Λεμπρόν Τζέιμς απέδειξε πως παραμένει ένας από τους κορυφαίους παίκτες στο ΝΒΑ και τελείωσε τον αγώνα με 29 πόντους, 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 45:04.

Ο «Βασιλιάς» ευστόχησε σε 4 από τα 9 τρίποντα που εκτέλεσε και έτσι «έγραψε» ξανά ιστορία με την φανέλα των «Λιμνανθρώπων». Πιο συγκεκριμένα, ανέβηκε στην τέταρτη θέση στην λίστα με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στα play-offs με 117 σε 56 ματς, ξεπερνώντας τον Μπάιρον Σκοτ (116 σε 150 αγώνες).

Μπροστά του έχει τον Μίχαελ Κούπερ με 124 σε 168 αναμετρήσεις, τον Ντέρεκ Φίσερ με 219 σε 193 ματς και φυσικά τον Κόμπε Μπράιαντ με 292 σε 220 αγώνες. Αξίζει να σημειωθεί πως στην 9η θέση είναι ο Όστιν Ριβς με 61 τρίποντα σε 26 αγώνες.