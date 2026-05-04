Ρέντικ: «Οι Θάντερ είναι από τις καλύτερες ομάδες στην ιστορία του ΝΒΑ»

Τα καλύτερα είχε να πει ο Τζέι Τζέι Ρέντικ για τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ενόψει της σειράς με τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κατάφεραν να περάσουν από τους Χιούστον Ρόκετς (4-2) και έτσι έχουν μπροστά τους την σειρά για τα ημιτελικά της δυτικής περιφέρειας με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ μίλησε στους δημοσιογράφους για τους αγώνες και είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τους Θάντερ. «Είδαμε ένα στατιστικό το πρωί στο meeting, με ομάδες που είχαν back-to-back ή ακόμα περισσότερα συνεχόμενα, 10 ή καλύτερα net ratings σε συνεχόμενες σεζόν. Μιλάμε για τους Μπουλς του 1996-96, για τους Μπουλς 1996-97, για τους Ουόριορς του 2015-17. Μιλάμε για δύο από τις καλύτερες ομάδες όλων των εποχών» ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Το είπα σε πολλούς που μου μιλούσαν για την σειρά. Οι Θάντερ είναι από τις καλύτερες ομάδες στην ιστορία του ΝΒΑ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι τόσο καλοί. Οι παίκτες μας το αναγνωρίζουν και το σέβονται αυτό, ξέρουμε την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας».

Ακόμη, στάθηκε και στην πίεση στην άμυνα που θα βάλουν στους «Λιμνανθρώπους». «Η πραγματικότητα είναι πως οι στιγμές που νιώσαμε πίεση από τους Ρόκετς, την περισσότερη πίεση που μας έβαλα, αυτή είναι η βάση για τους Θάντερ. Μιλάμε για μία ομάδα που είναι στο Top-5 όλων των κατηγοριών: κλεψίματα, μπλοκ, λάθη που αναγκάζουν να κάνουν οι αντίπαλοι. Και δεν κάνουν φάουλ» δήλωσε.