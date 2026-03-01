Lakers' Corner: Λεμπρόν και «Λιμνάνθρωποι» παρά τις διαφωνίες παραμένουν το… ιδανικό ζευγάρι

Ο Λεμπρόν Τζέιμς μπορεί να είναι έτοιμος να αποχωρήσει από τους Λος Άντζελες Λέικερς, ωστόσο οι «Λιμνάνθρωποι» παραμένουν η καλύτερή του επιλογή αυτό το καλοκαίρι.

Η σχέση του Λεμπρόν Τζέιμς με τους Λος Άντζελες Λέικερς δεν είναι η καλύτερη. Ο «Βασιλιάς» είναι εκνευρισμένος που ο οργανισμός πλέον… γυρίζει γύρω από τον Λούκα Ντόντσιτς, ενώ η Τζένι Μπας πριν μερικά χρόνια ήταν έτοιμη να τον παραχωρήσει μέχρι και στους Κλίπερς. Με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, το να χωρίσουν οι δύο πλευρές του δρόμους τους φαντάζει το πιο λογικό σενάριο. Όχι, όμως αν δει κάποιος τα νούμερα.

Ο Λεμπρόν είναι γνωστό πως δεν δέχεται μεγάλες μειώσεις στις απολαβές του και το επόμενο συμβόλαιό του πιθανότατα θα είναι και το τελευταίο. Έτσι, δύσκολα θα έβαζε την υπογραφή του σε ένα μικρό νούμερο. Και αυτός είναι ο λόγος που μπορεί να συνεχίσει να φοράει τα χρυσά και μωβ.

Ο ατζέντης του «Βασιλιά», Ριτς Πολ, είχε κάνει ξεκάθαρο πως μέχρι να αποσυρθεί, ο Λεμπρόν θέλει να είναι σε ομάδα που να παλεύει για το πρωτάθλημα. Αυτό σημαίνει πως δεν θα υπογράψει σε ομάδες όπως οι Μπρούκλιν Νετς και οι Σικάγο Μπουλς.

Οι πιο λογικές επιλογές για τον Λεμπρόν θα ήταν οι Κλίβελαντ Καβαλίερς και οι Νιού Γιόρκ Νικς. Ωστόσο, και οι δύο (όπως και ομάδες όπως οι Ντένβερ Νάγκετς) μπορούν να του προσφέρουν μόν το veteran minimum exception. Με πιο απλά λόγια, αν η πρόταση των Λέικερς ξεπερνάει το vet minimum συμβόλαιο, πιθανότατα θα είναι και η καλύτερη που θα δεχθεί ο θρύλος του ΝΒΑ.

Την ίδια ώρα, πρέπει να συνυπολογιστούν όλες οι επιχειρήσεις που διατηρεί στο Λος Άντζελες και το γεγονός πως ζει εκεί σχεδόν τα τελευταία δέκα χρόνια. Έτσι, το να παραμείνει στους (σημαντικά αναβαθμισμένους) «Λιμνανθρώπους» ίσως να μην είναι τόσο τρελό.

Άλλωστε, οι Λέικερς ποτέ δεν έκρυψαν πως θέλουν ο Λεμπρόν να αποσυρθεί φορώντας την φανέλα τους. Και αν ο «Βασιλιάς» βάλει ψηλά το οικονομικό κομμάτι, τότε ίσως αγωνιστεί για ακόμη μία (και ίσως την τελευταία του) χρονιά με τα χρυσά και μωβ.