Μοναδικό κατόρθωμα του Σμαρτ με τη φανέλα των Λέικερς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έκαναν την ανατροπή της σεζόν απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς και με το τελικό 112-108 προηγήθηκαν με 3-0 στην σειρά των play-offs.
Στο Game 2 ο Μάρκους Σμαρτ έκανε μία τρομερή αναμέτρηση και έγινε ο πρώτος παίκτης των Λέικερς που ολοκληρώνει αγώνα στα play-offs με 5+ κλεψίματα και 5+ τρίποντα.
Ο Αμερικανός σταρ συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο ματς της σειρά και πέτυχε ακόμα ένα μοναδικό κατόρθωμα με τα χρυσά και μωβ. Πιο συγκεκριμένα, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του οργανισμού με back-to-back παιχνίδια στα play-offs me 20+ πόντους και 5+ κλεψίματα.
Σε όλη την σειρά είναι καθοριστικός και αποτελεί τον απόλυτο X-factor για τους «Λιμνανθρώπους».