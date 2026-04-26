Μοναδικό κατόρθωμα του Σμαρτ με τη φανέλα των Λέικερς

Ο Μάρκους Σμαρτ είναι ο X-factor της σειράς των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Χιούστον Ρόκετς και «έγραψε» ιστορία με τα χρυσά και μωβ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έκαναν την ανατροπή της σεζόν απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς και με το τελικό 112-108 προηγήθηκαν με 3-0 στην σειρά των play-offs.

Στο Game 2 ο Μάρκους Σμαρτ έκανε μία τρομερή αναμέτρηση και έγινε ο πρώτος παίκτης των Λέικερς που ολοκληρώνει αγώνα στα play-offs με 5+ κλεψίματα και 5+ τρίποντα.

Ο Αμερικανός σταρ συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο ματς της σειρά και πέτυχε ακόμα ένα μοναδικό κατόρθωμα με τα χρυσά και μωβ. Πιο συγκεκριμένα, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του οργανισμού με back-to-back παιχνίδια στα play-offs me 20+ πόντους και 5+ κλεψίματα.

Σε όλη την σειρά είναι καθοριστικός και αποτελεί τον απόλυτο X-factor για τους «Λιμνανθρώπους».