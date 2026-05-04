Ο Ντόντσιτς θα χάσει το ξεκίνημα της σειρά των Λέικερς με τους Θάντερ!

Ο Σλοβένος γκαρντ των «Λιμνάνθρωπων» δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίσει και η κατάσταση θα εκτιμηθεί ξανά στο τέλος της εβδομάδας.

Όπως ανέφερε ο Σαμς Χαράνια σε εκπομπή του ESPN, o Λούκα Ντόντσιτς, δεν έχει καταφέρει να μπει σε πλήρη ρυθμό προπονήσεων μετά την θλάση που υπέστη και θα αναγκαστεί να χάσει το ξεκίνημα της σειράς με τους Θάντερ.

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς, απουσιάζει εδώ και έναν μήνα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των «Λιμνάνθρωπων» και οι άνθρωποι της ομάδας από το Λος Άντζελες δεν πιέζουν για την επιστροφή του, προκειμένου να μην υπάρξει υποτροπή.

Ο Ντόντσιτς μέσα στην εβδομάδα θα δοκιμάσει να ανεβάσει ρυθμό και ανάλογα με την αντίδραση που θα δείξει θα κριθεί αν θα είναι διαθέσιμος από το Game 3 της σειράς, που θα διεξαχθεί στην έδρα των Λέικερς.