«Μετακομίζει στο ΝCAA για λογαριασμό του Αρκάανσας ο Μούρινεν»

Μικρή αποδείχθηκε η πορεία του Μίκα Μούρινεν στην Ευρώπη με την φανέλα της Παρτίζαν. Σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα ο Φινλανδός άσος θα συνεχίσει την καριέρα του στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού και θα αγωνιστεί στο NCAA για λογαριασμό του Αρκάανσας.

Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα η Παρτίζαν θα λάβει μια σημαντική αποζήμιωση για την αποχώρηση του Φινλανδού, με το κολέγιο του Αρκάανσας να έχει εκφράσει νωρίς μέσα στην σεζόν το ενδιαφέρον του για τον παίκτη.

«Από την επίσκεψή μου πριν από ενάμιση χρόνο, έχουν δείξει σταθερό ενδιαφέρον και αφοσίωση στην προσπάθειά τους να με εντάξουν στο πρόγραμμά τους. Πάντα έδειχναν ενδιαφέρον. Ήταν πολύ συνεπείς και κατάφεραν να με γνωρίσουν ως άνθρωπο. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα.

Όταν έφυγα από την επίσκεψή μου στο Αρκάνσας, δεν ήμουν ενθουσιασμένος μόνο για το πρόγραμμα, αλλά και για τους ανθρώπους, και είπα στον εαυτό μου, αυτοί είναι οι άνθρωποι με τους οποίους θέλω να συναναστρέφομαι καθημερινά. Πάω στο Αρκάνσας για να τους βοηθήσω να κερδίσουν το εθνικό πρωτάθλημα και για να παίξω με μια εξαιρετική ομάδα παικτών.

Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι ανάμεσα σε καλούς ανθρώπους, επαγγελματίες που μπορούν να μου δείξουν τον δρόμο για να γίνω παίκτης που θα διακριθεί από την πρώτη κιόλας σεζόν», ανέφερε ενδεικτικά για την απόφαση του ο Slim Jesus, μιλώντας στο ESPN.