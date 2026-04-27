Τέιλορ ενόψει Παναθηναϊκού: «Δεν φοβόμαστε, καμία πρόκληση δεν μας τρομάζει - Μπορούμε να τον ξανακερδίσουμε»

Ενόψει της αναμέτρησης της Βαλένθιας με τον Παναθηναϊκό AKTOR για τα play-off της Euroleague ο Κάμερον Τέιλορ τόνισε πως καμία πρόκληση δεν τρομάζει τις «Νυχτερίδες».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με πολλή εμπειρία και ποιότητα. Διαθέτουν πολλούς παίκτες που έχουν κατακτήσει βραβεία MVP και το επίπεδό τους είναι πολύ υψηλό. Δεν φοβόμαστε. Καμία πρόκληση δεν μας τρομάζει. Τους έχουμε κερδίσει ήδη και μπορούμε να το ξανακάνουμε».

Για το πλεονέκτημα έδρας: «Το να παίζουμε μπροστά στον κόσμο μας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα στην έδρα μας και πρέπει να μεταφέρουμε όσα πετύχαμε στην κανονική περίοδο και στα play-offs».

Για τον αγώνα: «Περιμένουμε ένα δύσκολο ματς, αλλά έχουμε μεγάλη διάθεση, η αυτοπεποίθησή μας είναι υψηλή και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι».