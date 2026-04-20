Έπιασε τον Λεμπρόν Τζέιμς ο Αβντίγια!

Ο Ντένι Αβντίγια έκανε ντεμπούτο στα πλέι οφ στο ΝΒΑ στην αναμέτρηση των Μπλέιζερς κόντρα στους Σπερς ισοφάρισε το ρεκόρ του Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο Ισραηλινός άσος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ κι έπιασε την επίδοση του Λεμπρόν Τζέιμς σε πρώτο ματς των πλέι οφ.

Ο «Βασιλιάς» ήταν ο πρώτος με 30+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ στο ντεμπούτο του στα πλέι οφ το 2006, με τον Αβντίγια να τον ισοφαρίζει και να γίνεται ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ.

Φυσικά ο Ισραηλινός άσος είναι ο μοναδικός αθλητής των Μπλέιζερς που έχει καταφέρει κάτι τέτοιο.