Έπιασε τον Λεμπρόν Τζέιμς ο Αβντίγια!

Ο Ισραηλινός άσος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ κι έπιασε την επίδοση του Λεμπρόν Τζέιμς σε πρώτο ματς των πλέι οφ.
Ο «Βασιλιάς» ήταν ο πρώτος με 30+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ στο ντεμπούτο του στα πλέι οφ το 2006, με τον Αβντίγια να τον ισοφαρίζει και να γίνεται ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ.
Φυσικά ο Ισραηλινός άσος είναι ο μοναδικός αθλητής των Μπλέιζερς που έχει καταφέρει κάτι τέτοιο.
Deni Avdija vs. San Antonio Spurs 4/19/2026— NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) April 20, 2026
30 PTS | 12-21 FG | L 98-111 pic.twitter.com/vOUsJ0EkN2