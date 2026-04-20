Χλίνασον: «Καλύτερα με τον ΠΑΟΚ, παρά με την Μούρθια»

Για τους τελικούς του Europe Cup απέναντι στην Μπιλμπάο και τον ΠΑΟΚ μίλησε ο Τρίγκβι Χλίνασον, δηλώνοντας την προτίμηση του στον Δικέφαλο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο της διοργάνωσης σε εξαιρετική φόρμα, έχοντας αποδώσει πολύ καλά στην Ευρώπη. Προσεγγίσαμε κάθε αγώνα με την απαραίτητη σοβαρότητα, και τώρα έχουμε ξανά τον τελικό εναντίον του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι πιο δυνατή από πέρυσι, οπότε θα είναι πολύ δύσκολο. Ευτυχώς, βρισκόμαστε στη θέση να έχουμε το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα μας αυτή τη φορά, κάτι που νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Αλλά το πρώτο παιχνίδι στην Ελλάδα θα είναι μια πολύ δύσκολη πρόκληση. Ξέρουμε ότι θα είναι μια πραγματική κόλαση. Το προσεγγίζουμε με πολύ ενθουσιασμό. Η κατάκτηση ενός ακόμη ευρωπαϊκού τίτλου στο Μπιλμπάο θα μπορούσε να είναι κάτι απίστευτη.

Η κατάκτηση του τίτλου στη Θεσσαλονίκη θα είναι πάντα κάτι ξεχωριστό. Όσο για την ατμόσφαιρα και το σκηνικό, είχα αγωνιστεί σε παρόμοια γήπεδα στο παρελθόν αν και όχι σε τελικό, φυσικά. Είχα μια γενική ιδέα για το τι να περιμένω, αλλά όταν φτάνεις στο γήπεδο, μία ώρα και πενήντα λεπτά πριν από τον αγώνα και βλέπεις ότι είναι ήδη γεμάτο με κόσμο που φωνάζει, είναι κάτι που θα θυμάσαι. Κανονικά, οι κερκίδες είναι ήσυχες μέχρι περίπου μισή ώρα πριν από την έναρξη, αλλά σε αυτή την περίπτωση, ήταν απίστευτο. Και δεν ήταν μόνο γεμάτο μέσα, αλλά και έξω! Ήταν κάτι το ξεχωριστό.

Η μόνη διαφορά που βλέπω είναι ότι, από άποψη παιχνιδιού, το να αντιμετωπίσουμε τον ΠΑΟΚ μπορεί να είναι καλύτερο για εμάς. Κατά κάποιο τρόπο, το να παίζουμε εναντίον τους είναι πιο φυσικό για εμάς. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι αν ο τελικός ήταν εναντίον της Μούρθια, θα ήταν πιο ξεχωριστό να τους νικήσουμε και να κερδίσουμε τον τίτλο, αν και θα ήταν επίσης ξεχωριστό να το επαναλάβουμε ως πρωταθλητές εναντίον του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες πρέπει να είναι περήφανες που έφτασαν στον τελικό δύο συνεχόμενες χρονιές. Αυτό δείχνει την ποιότητα και τη φιλοδοξία και των δύο μας. Ας δούμε αν μπορούμε να επαναλάβουμε αυτό που κάναμε πέρυσι».