Νουόρα: «Να επιστρέψουμε στις αρχές μας - Κάθε ματς είναι τελικός»

Ο Τζόρνταν Νουόρα σε δηλώσεις του σε σερβικό μέσο μίλησε για τον αγώνα του Ερυθρού Αστέρα με την Μπαρτσελόνα αλλά και το ντέρμπι με την Παρτίζαν για την Αδριατική Λίγκα.

Ο Ερυθρός Αστέρας αντιμετωπίζει το βράδυ της Κυριακής την Παρτιζαν στο μεγάλο ντέρμπι του Βελιγραδίου στο πλαίσιο της Αδριατικής Λίγκας, με τον Τζόρνταν Νουόρα να μιλάει στο Meridian Sport για το παιχνίδι.

Ο Αμερικανός άσος σημείωσε ότι ο Ερυθρός Αστέρας πρέπει να επιστρέψει στις αρχές του, ενώ χαρακτήρισε κάθε ματς τελικό από εδώ και πέρα. «Φυσικά, ο αγώνας με την Παρτιζάν έχει μεγάλη σημασία, αλλά αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη εστίασή μας είναι ο αγώνας με την Μπαρτσελόνα, λόγω όλων όσων μπορεί να μας φέρει».

Το πρόβλημα του Ερυθρού Αστέρα τελευταία είναι η άμυνά του, η οποία φαίνεται να μην είναι στο επίπεδο που θα μπορούσε να είναι. «Πρέπει να επιστρέψουμε στον τρόπο που παίζαμε και στις αρχές που είχαμε στην αρχή της σεζόν, όταν είχαμε μια σειρά από νίκες. Να παίζουμε μαζί και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον στην άμυνα. Αν το κάνουμε αυτό, θα είμαστε μια πραγματικά καλή ομάδα», εξήγησε ο παίκτης του Ερυθρού Αστέρα.

«Το πρώτο πράγμα που νομίζω είναι ότι θα είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι», υπογράμμισε ο Νουόρα για το ματς με την Μπαρτσελόνα. «Την προηγούμενη φορά είχαμε μια σπουδαία μάχη και περιμένω να είναι ξανά έτσι. Τώρα, για να φτάσουμε στον στόχο, παίζουμε κάθε παιχνίδι σαν να ήταν τελικός».