Σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ η ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση την ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναφορικά με την συμπεριφορά φιλάθλων του πριν την αναμέτρηση με τον Άρη Betsson για τη Stoiximan GBL.

Συγκεκριμένα, αφορμή ήταν ένα συγκεκριμένο πανό, το οποίο αναρτήθηκε από την αρχή της αναμέτρησης απέναντι στους κιτρινόμαυρους, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑB

“Καλεί σε ακρόαση, στις 27/04/2026, την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αναφορικά με φερόμενη παραβατική συμπεριφορά φιλάθλων της (ανάρτηση πανό με ιδεολογικό χαρακτήρα και εξυβριστικό περιεχόμενο), εντός της αθλητικής εγκατάστασης του κλειστού γυμναστηρίου PAOK SPORTS ARENA, στις 15/04/2026 πριν από την έναρξη του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΟΚ – ΚΑΕ ΑΡΗΣ, για την 21η αγωνιστική της Α΄ φάσης του Πρωταθλήματος Stoiximan GBL της ΕΣΑΚΕ, περιόδου 2025/2026.

Εφαρμογή άρθρου 41Δ, παρ.6Α, του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει“.

