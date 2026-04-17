Σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ η ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Συγκεκριμένα, αφορμή ήταν ένα συγκεκριμένο πανό, το οποίο αναρτήθηκε από την αρχή της αναμέτρησης απέναντι στους κιτρινόμαυρους, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
Η ανακοίνωση της ΔΕΑB
“Καλεί σε ακρόαση, στις 27/04/2026, την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αναφορικά με φερόμενη παραβατική συμπεριφορά φιλάθλων της (ανάρτηση πανό με ιδεολογικό χαρακτήρα και εξυβριστικό περιεχόμενο), εντός της αθλητικής εγκατάστασης του κλειστού γυμναστηρίου PAOK SPORTS ARENA, στις 15/04/2026 πριν από την έναρξη του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΟΚ – ΚΑΕ ΑΡΗΣ, για την 21η αγωνιστική της Α΄ φάσης του Πρωταθλήματος Stoiximan GBL της ΕΣΑΚΕ, περιόδου 2025/2026.
Εφαρμογή άρθρου 41Δ, παρ.6Α, του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει“.