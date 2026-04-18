Κίνδυνος να χάσει τα προκριματικά του Mundobasket ο Φοντέκιο λόγω... «free agency»

Ο Σιμόνε Φοντέκιο μένει ελεύθερος από του Μαϊάμι Χιτ το ερχόμενο καλοκαίρι και αυτό ίσως του κοστίσει την συμμετοχή του στην πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, τον Ιούλιο.

Ο Ιταλός φόργουορντ των Μαϊάμι Χιτ, Σιμόνε Φοντέκιο, μένει ελεύθερος το καλοκαίρι που μας έρχεται και υπάρχει κίνδυνος να χάσει τα προκριματικά του Mundobasket 2027 λόγω αυτού του γεγονότος, καθώς όπως είναι λογικό, πρέπει να προστατέψει το σώμα του αλλά και την καριέρα του.

Για το γεγονός αυτό μίλησε ο Φοντέκιο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το ότι είμαι ελεύθερος αυτό το καλοκαίρι δεν με βοηθάει με το χρονοδιάγραμμα και όλα τα άλλα, οπότε πιθανότατα δεν θα είμαι εκεί».

Η προκριματική φάση έχει δύο «παράθυρα». Αρχικά τον Ιούλιο, που είναι και το πιθανότερο να χάσει η Ιταλός, ενώ ακολουθεί ένα ακόμη τον Αύγουστο, εκεί όπου υπάρχουν πιθανότητες να καταφέρει να δώσει το «παρών».

«Θέλω οπωσδήποτε να παίξω για την εθνική ομάδα. Ξέρω ότι υπάρχει ένα ακόμη παράθυρο στα τέλη Αυγούστου και σκοπεύω να είμαι εκεί και να παίξω», συμπλήρωσε ο άσος των Χιτ, ενώ τόνισε ακόμη: «Το να παίζω για την εθνική ομάδα είναι πάντα ξεχωριστό, αλλά αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είναι η πρώτη φορά που είμαι ελεύθερος χωρίς option και πρέπει να φροντίσω το σώμα μου».