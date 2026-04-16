Συνάντηση Σιάο - Ζήση στην Αθήνα για τα ζητήματα του Άρη Betsson

Δεδομένης της παρουσίας του στην πρωτεύουσα, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ Άρης Betsson, Νίκο Ζήση. Η συνάντηση θα γίνει την Παρασκευή (17/4) και οι δύο άνδρες θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν επί τάπητος όλα τα ζητήματα που αφορούν τους «κιτρινόμαυρους».
Να σημειωθεί πως η παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο στην Αθήνα θα είναι πολύ σύντομη, ως εκ τούτου δεν θα του δοθεί η δυνατότητα να δώσει το «παρών» σε κάποια από τα επόμενα παιχνίδια του Άρη στην πρωτεύουσα, δηλαδή με Ολυμπιακό (19/4) και Περιστέρι (22/4).
Να σημειωθεί πως οι επαφές του Σιαό με τη διοίκηση της ΚΑΕ είναι σχεδόν καθημερινές, όμως τώρα δίνεται η δυνατότητα να μιλήσει από κοντά με τον Νίκο Ζήση. Η κιτρινόμαυρη διοίκηση βρίσκεται ήδη σε διαδικασία διεργασίας του πλάνου της επόμενης σεζόν τόσο σε οικονομικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο, με τον Σιάο να είναι ενήμερος.