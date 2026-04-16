Συνάντηση Σιάο - Ζήση στην Αθήνα για τα ζητήματα του Άρη Betsson

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, επέστρεψε στην Ελλάδα και βρίσκεται στην Αθήνα για λίγες ημέρες.

Δεδομένης της παρουσίας του στην πρωτεύουσα, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ Άρης Betsson, Νίκο Ζήση. Η συνάντηση θα γίνει την Παρασκευή (17/4) και οι δύο άνδρες θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν επί τάπητος όλα τα ζητήματα που αφορούν τους «κιτρινόμαυρους».

Να σημειωθεί πως η παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο στην Αθήνα θα είναι πολύ σύντομη, ως εκ τούτου δεν θα του δοθεί η δυνατότητα να δώσει το «παρών» σε κάποια από τα επόμενα παιχνίδια του Άρη στην πρωτεύουσα, δηλαδή με Ολυμπιακό (19/4) και Περιστέρι (22/4).

Να σημειωθεί πως οι επαφές του Σιαό με τη διοίκηση της ΚΑΕ είναι σχεδόν καθημερινές, όμως τώρα δίνεται η δυνατότητα να μιλήσει από κοντά με τον Νίκο Ζήση. Η κιτρινόμαυρη διοίκηση βρίσκεται ήδη σε διαδικασία διεργασίας του πλάνου της επόμενης σεζόν τόσο σε οικονομικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο, με τον Σιάο να είναι ενήμερος.