Ο Τζέιμς το... έριξε: «Ο Ολυμπιακός δεν είναι στις 4 καλύτερες ομάδες της 5ετίας στην EuroLeague»

Μπορεί στον Ολυμπιακό να βαυκαλίζονται ως κορυφαία ομάδα της 15ετίας αλλά οι εξωτερικοί παρατηρητές δεν τους κατατάσσουν ούτε στις κορυφαίες ομάδες της 5ετιας παρά τη συμμετοχή σε 4 φάιναλ φορ.

Μπορεί η συμμετοχή σε τέσσερα συνεχόμενα Final-4 και η γενική εικόνα των τελευταίων χρόνων να έχει κάνει τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να θεωρούν πως η ομάδα τους είναι η κορυφαία την τελευταία 15ετία, ωστόσο εξωτερικοί παρατηρητές δεν τους κατατάσσουν ούτε στις κορυφαίες ομάδες της 5ετιας.

Ο Μάικ Τζέιμς άνοιξε συζήτηση στο Twitter για τις κορυφαίες ομάδες της τελευταίας 5ετίας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως αυτές είναι: «Ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ, η Εφές και η Φενέρ», ενώ στην συνέχεια ανέφερε πως: «Αυτό νομίζω ότι είναι άδικο για τον Ολυμπιακό που έχει βρεθεί σε τέσσερα Final-4 κάθε χρόνο αυτή την πενταετία, αλλά αυτές οι 4 ομάδες κατέκτησαν τους τίτλους».

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να δώσει και το δικό του credit στη Μονακό, σημειώνοντας: «Και θα δώσω ένα shout out στη Μονακό, γιατί ήμασταν πολύ καλοί τα τελευταία πέντε χρόνια».

Ο Αμερικανός γκαρντ τοποθετήθηκε και για το φετινό Final Four, τονίζοντας αρχικά ότι όλα θα κριθούν από τα σταυρώματα. «Εξαρτάται πολύ από τα matchups νομίζω», ανέφερε, για να εξηγήσει στη συνέχεια το σκεπτικό του με βάση τη σημερινή εικόνα της βαθμολογίας.

Ο Τζέιμς εκτίμησε ότι ο Ερυθρός Αστέρας θα ήταν πολύ δύσκολος αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό σε play-in παιχνίδι στη Σερβία. «Νομίζω ότι ο Ερυθρός Αστέρας θα ήταν δύσκολο να ηττηθεί σε play-in παιχνίδι στη Σερβία από τον Παναθηναϊκό, άρα ο Ερυθρός Αστέρας μπαίνει μέσα και μετά θα έβαζα εμάς, φυσικά, πάνω από τον Παναθηναϊκό. Οπότε, δυστυχώς, θα είχα εκτός τον Παναθηναϊκό και την Μπαρτσελόνα», έγραψε.

Με βάση αυτό το σενάριο, η τελική του τετράδα για το Final Four αποτελείται από τη Μονακό, τη Βαλένθια, τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Φενέρμπαχτσε.