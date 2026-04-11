Και ο Βαγγέλης Ζούγρης στο transfer portal του NCAA!

Ο διεθνής σέντερ είχε θετική παρουσία στο Λούιβιλ και πλέον πάει για καλύτερα πράγματα.

Στη πρώτη του χρονιά στο NCAA ο Βαγγέλης Ζούγρης είχε θετική παρουσία με το Λούιβιλ. Ο διεθνής σέντερ είχε 2.6 πόντους και 2.4 ριμπάουντ ως μέσους όρους στα 27 παιχνίδια, που έπαιξε, και στα οποία είχε 9 λεπτά συμμετοχής.

Πλέον, όμως, ο Ζούγρης ψάχνει για καλύτερα πράγματα και για αυτό μπήκε στο transfer portal. Ηδη του έχουν χτυπήσει την πόρτα πολλά κολέγια με τον 22χρονο πρώην παίκτη του Περιστερίου να αναζητά την καλύτερη επιλογή. Την ίδια ώρα το ενδιαφέρον από ελληνικές ομάδες συνεχίζει να υπάρχει.