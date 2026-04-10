Ο Αταμάν, οι… Λέικερς και τα χάλια αποδυτήρια δεν κρύβουν την ακόμα πιο χάλια εικόνα του Παναθηναϊκού

H Μagic Euroleague σχολίασε την αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού στην Βαλένθια, τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν περί... Λέικερς και τα «χάλια» αποδυτήρια της Roig Arena

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις ρυθμίσεις που μας είχε συνηθίσει όλη την σεζόν. Οι «πράσινοι» εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων στην Βαλένθια, ηττήθηκαν με κάτω τα χέρια του από την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ και τώρα «τρέχουν».

Πλέοι το τριφύλλι έχασε κάθε ελπίδα για να πάρει το πλεονέκτημα έδρας, ενώ ανοικτό είναι το ενδεχόμενο να παίξει ακόμα και στα play-in σε περίπτωση που η Ζαλγκίρις κάνει το 2/2.

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του μετά την ήττα του Παναθηναϊκού έκανε αναφορά στους... Λέικερς, σημειώνοντας πως με τον τρόπο που έπαιζε η Βαλένθια θα κερδίζε την ομάδα από το Λος Άντζελες, με την εκπομπή του SDNA να αναλύει την αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού στην Roig Arena.

Δείτε εδώ ολόκληρη την εκπομπή: