Η αντίδραση του προπονητή της Βαλένθια στην δήλωση Αταμάν για... Λέικερς: «Δεν βγάζει κανένα νόημα»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ στη συνέντευξη Τύπου ρωτήθηκε για την δήλωση του Εργκίν Αταμάν ότι η Βαλένθια αυτή τη στιγμή θα κέρδιζε και τους Λέικερς, με τον Ισπανό προπονητή να εκφράζει την διαφωνία του.

Νωρίτερα ο προπονητής του Παναθηναϊκού, είχε αναφέρει ότι η Βαλένθια με το μπάσκετ που έπαιξε κόντρα στο Τριφύλλι, θα μπορούσε να κερδίσει ακόμη και τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Μια δήλωση που βρήκε αντίθετο τον προπονητή των Ισπανών, Πέδρο Μαρτίνεθ, που εξέφρασε την αντίδρασή του για τα όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν, σημειώνοντας:

«Με ρωτάτε γι’ αυτό, αλλά ελπίζω να καταλαβαίνετε την ευθύνη που έχουμε ως προπονητές. Θέλετε να σας δώσω έναν τίτλο; Δεν είναι κομπλιμέντο, είναι ένα ακατάλληλο σχόλιο. Δεν βγάζει κανένα νόημα.

Δεν θέλω να δώσω δημοσιότητα σε ένα σχόλιο που στην ουσία αφορά την αποδοχή της ήττας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους κερδίσαμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τους νικούσαμε ξανά μεθαύριο. Είναι μια σπουδαία ομάδα με εξαιρετικούς παίκτες».