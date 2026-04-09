ΑΕΚ: Κάκωση ο Κατσίβελης, τράβηγμα ο Χαραλαμπόπουλος - «Τρέχουν» για Μπανταλόνα

Με προβλήματα επέστρεψε η ΑΕΚ από την Ισπανία και το ματς με την Μπανταλόνα.

Οι Δημήτρης Κατσίβελης και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος υποβλήθηκαν σε εξετάσεις, με τον πρώτο να έχει υποστεί κάκωση στο δεξί γόνατο και τον δεύτερο τράβηγμα.

Και οι δύο κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν το Game 3 της σειράς κόντρα στην Μπανταλόνα στη «Sunel Arena», που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four του BCL.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

«Σε πλήρη ιατρικό έλεγχο στο Metropolitan General υπεβλήθησαν οι δύο αθλητές της «Βασίλισσας», οι οποίοι τραυματίστηκαν στην αναμέτρηση της Μπανταλόνα.

Σύμφωνα με τη διάγνωση, ο Δημήτρης Κατσίβελης υπέστη κάκωση στο δεξί γόνατο, ενώ τράβηγμα στον αριστερό γαστροκνήμιο μυ υπέστη ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Οι δύο αθλητές δεν έλαβαν μέρος στη σημερινή προπόνηση της SUNEL Arena.

Yποβάλλονται σε θεραπευτική αγωγή. Η κατάστασή τους θα παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ BC».