Μαρτίνεθ: «Το σημαντικό ήταν να προκριθούμε στα πλέι οφ, θέλουμε την 4άδα»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Βαλένθια κόντρα στον Παναθηναϊκό (9/4, 21:45) στάθηκε στη σημασία του ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το σημαντικό ήταν να προκριθούμε στα πλέι οφ και το έχουμε ήδη καταφέρει. Θα έπρεπε να είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά θα ήταν προτιμότερο να τερματίσουμε στην πρώτη τετράδα. Και το να τερματίσουμε στην πρώτη δυάδα θα ήταν επίσης προτιμότερο. Η κανονική σεζόν δεν έχει τελειώσει.

Μαθηματικά, είμαστε στην πρώτη εξάδα, αλλά απομένουν δύο παιχνίδια και πρέπει να προσπαθήσουμε να τα κερδίσουμε για πολλούς λόγους. Για να διατηρήσουμε μια καλή ορμή, ένα θετικό συναίσθημα και να προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Προφανώς, ο αγώνας της Πέμπτης είναι εξαιρετικά δύσκολος.

Για μένα, ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις δύο καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Ξέρω ότι δεν είναι στις πρώτες θέσεις αυτή τη στιγμή, αλλά είναι μία από τις δύο καλύτερες ομάδες κατά τη γνώμη μου. Αλλά ούτως ή άλλως, πρέπει να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε, να τα δώσουμε όλα και να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στη βαθμολογία».