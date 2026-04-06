Elite League: Το πρόγραμμα των play-offs και των play-out

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
1η Αγωνιστική – Β’ φάση (Play off)
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΑΓΩΝΑΣ
|08/04/26
|17.00
|8ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΕΓΑΡΩΝ
|ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ (Ertflix)
|08/04/26
|17.00
|ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΕ
|08/04/26
|18.00
|Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
|ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
|08/04/26
|19.00
|Β. ΞΥΔΗΣ (ΠΑΠΑΓΟΥ)
|ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
2η Αγωνιστική – Β’ φάση (Play off)
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΑΓΩΝΑΣ
|15/04/26
|17.00
|ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
|ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
|14/04/26
|17.00
|ΛΑΥΡΙΟΥ
|ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΕ – ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΕΡΤ2)
|15/04/26
|17.00
|ΨΥΧΙΚΟΥ
|ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
|15/04/26
|17.00
|ΚΑΝΗΘΟΥ
|ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
3η Αγωνιστική – Β’ φάση (Play off)
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΑΓΩΝΑΣ
|18/04/26
|17.00
|8ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΕΓΑΡΩΝ
|ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
(εάν χρειαστεί)
|19/04/26
|17.00
|ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΕ
(εάν χρειαστεί)
|18/04/26
|17.00
|Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
|ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
(εάν χρειαστεί)
|18/04/26
|17.00
|Β. ΞΥΔΗΣ (ΠΑΠΑΓΟΥ)
|ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
(εάν χρειαστεί)
4η Αγωνιστική – Β’ φάση (Play off)
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΑΓΩΝΑΣ
|22/04/26
|17.00
|ΨΥΧΙΚΟΥ
|ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
(εάν χρειαστεί)
|22/04/26
|17.00
|ΚΑΝΗΘΟΥ
|ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
(εάν χρειαστεί)
5η Αγωνιστική – Β’ φάση (Play off)
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΑΓΩΝΑΣ
|25/04/26
|17.00
|Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
|ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
(εάν χρειαστεί)
|25/04/26
|17.00
|Β. ΞΥΔΗΣ (ΠΑΠΑΓΟΥ)
|ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
(εάν χρειαστεί)
Το πρόγραμμα των play out της Elite League είναι το ακόλουθο:
1η Αγωνιστική Β’ φάση – Play out
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΑΓΩΝΑΣ
|08/04/26
|17.00
|ΣΟΦΑΔΩΝ
|ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ– ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
|08/04/26
|17.00
|ΜΙΧ. ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ
|ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
2η Αγωνιστική Β’ φάση – Play out
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΑΓΩΝΑΣ
|15/04/26
|17.00
|Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
|ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
|15/04/26
|17.00
|ΔΑΚ ΠΕΥΚΩΝ
|ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ
3η Αγωνιστική Β’ φάση – Play out
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΑΓΩΝΑΣ
|18/04/26
|17.00
|ΣΟΦΑΔΩΝ
|ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
(εάν χρειαστεί)
|18/04/26
|17.00
|ΜΙΧ. ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ
|ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ (εάν χρειαστεί)