MENU
Χρόνος ανάγνωσης 4’

Elite League: Το πρόγραμμα των play-offs και των play-out

Μπάσκετ
0
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των play-off και των play-out της Elite League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η Αγωνιστική – Β’ φάση (Play off)

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
08/04/26 17.00 8ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ        (Ertflix)
08/04/26 17.00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΕ
08/04/26 18.00 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
08/04/26 19.00 Β. ΞΥΔΗΣ (ΠΑΠΑΓΟΥ) ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

2η Αγωνιστική – Β’ φάση (Play off)

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
15/04/26 17.00 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
14/04/26 17.00 ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΕ – ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  (ΕΡΤ2)
15/04/26 17.00 ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
15/04/26 17.00 ΚΑΝΗΘΟΥ ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

3η Αγωνιστική – Β’ φάση (Play off)

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
18/04/26 17.00 8ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ

 

(εάν χρειαστεί)
19/04/26 17.00 ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΕ

 

(εάν χρειαστεί)
18/04/26 17.00 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ

 

(εάν χρειαστεί)
18/04/26 17.00 Β. ΞΥΔΗΣ (ΠΑΠΑΓΟΥ) ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 

(εάν χρειαστεί)

 4η Αγωνιστική – Β’ φάση (Play off)

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
22/04/26 17.00 ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

 

(εάν χρειαστεί)
22/04/26 17.00 ΚΑΝΗΘΟΥ ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

 

(εάν χρειαστεί)

5η Αγωνιστική – Β’ φάση (Play off)

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
25/04/26 17.00 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ

 

(εάν χρειαστεί)
25/04/26 17.00 Β. ΞΥΔΗΣ (ΠΑΠΑΓΟΥ) ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 

(εάν χρειαστεί)

Το πρόγραμμα των play out της Elite League είναι το ακόλουθο:

1η Αγωνιστική                                                                                                   Β’ φάση – Play out

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
08/04/26 17.00 ΣΟΦΑΔΩΝ ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ– ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
08/04/26 17.00 ΜΙΧ. ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

2η Αγωνιστική                                                                                   Β’ φάση – Play out

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
15/04/26 17.00 Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
15/04/26 17.00 ΔΑΚ ΠΕΥΚΩΝ ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ

3η Αγωνιστική                                                                                   Β’ φάση – Play out

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
18/04/26 17.00 ΣΟΦΑΔΩΝ ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

 

(εάν χρειαστεί)
18/04/26 17.00 ΜΙΧ. ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ (εάν χρειαστεί)
Elite League: Το πρόγραμμα των play-offs και των play-out