Zαλγκίρις: 37ο σερί sold-out στην Ευρωλίγκα

Η Ζάλγκιρις ενημέρωσε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το εντός έδρας ματς της Πέμπτης με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα, ανακοινώνοντας το 37ο διαδοχικό sold out της στην Ευρωλίγκα.

Tην αγάπη τους για την ομάδα έδειξαν ακόμα μια φορά οι φίλοι της Ζαλγκίρις, οι οποίοι αναμένεται να δημιουργήσουν καυτή ατμόσφαιρα στην Zalgirio Arena.

Όπως ενημέρωσε η ομάδα του Κάουνας ενημέρωσε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το εντός έδρας ματς της Πέμπτης με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα, ανακοινώνοντας το 37ο διαδοχικό sold out της στην Ευρωλίγκα