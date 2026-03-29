Νοβίτσκι: «Έχω εντυπωσιαστεί με τους Λέικερς - Ο Ντόντσιτς παίζει εκπληκτικά»

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τους Λος Άντζελες Λέικερς και για την Big-3 των «Λιμνανθρώπων».

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν ανεβάσει… κατακόρυφα την απόδοσή τους και έχουν ρεκόρ 14-2 στα τελευταία 16 παιχνίδια που έχουν δώσει.

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι μίλησε στο «NBA on Prime» και είχε τα καλύτερα να πει για τους «Λιμνανθρώπους», ξεχωρίζοντας την Big-3 των Λούκα Ντόντσιτς, Λεμπρόν Τζέιμς και Όστιν Ριβς.

«Ο Ντόντσιτς παίζει εκπληκτικό μπάσκετ. Είναι “καυτός” εδώ και εβδομάδες, έχει σχεδόν μέσο όρο 40 πόντους. Σκοράρει με το stepback και όταν λειτουργεί το stepback, πρέπει να είναι προσεκτικές οι υπόλοιπες ομάδες, γιατί δεν γίνεται να τον μαρκάρεις. Η Big-3 είναι υγιής για πρώτη φορά και βρίσκουν τους ρόλους τους.

Ο Λεμπρόν κάνει τρομερή δουλειά, έχει κάνει ένα βήμα πίσω και έχει αφήσει τους δύο νεότερους να κουβαλήσουν την επίθεση. Τον είδα ζωντανά στο Ορλάντο και ο Λεμπρόν ήταν στην γωνία αρκετά, επέλεγε τα σημεία του. Είναι ο καλύτερος παίκτης στο τρανζίσιον. Είναι τρομερός χωρίς την μπάλα. Έχει το υψηλότερο IQ και μπορεί να φτιάξει τρομερά plays όταν έχει την μπάλα στα χέρια του. Κάνει τα πάντα πιο εύκολα για τους υπόλοιπους. Και αφήνει τον Ριβς και τον Ντόντσιτς να κάνουν την δουλειά τους. Έχω εντυπωσιαστεί.

Αμυντικά έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ο Κενάρντ ήταν τρομερή προσθήκη. Και τα καταφέρουν με αυτούς τους μέτριους αμυντικούς. Αλλάζουν πράγματα. Είναι όκει στο man-to-man. Ο Έιτον είναι καλύτερος.

Συνολικά, τα πάνε πολύ καλά. Και είναι ομάδα που θες να συναντήσεις στα play-offs με τριες παίκτες που μπορούν να ορίσουν το παιχνίδι και να κυριαρχήσουν στα τελευταάι λεπτά; Έχω εντυωπσιαστεί μαζί τους και θα δούμε πόσο μακριά θα πάνε» ανέφερε ο θρύλος των Ντάλας Μάβερικς.