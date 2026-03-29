Το Ιλινόι με εκπληκτικό Στογιάκοβιτς έκλεισε θέση στο Final Four της March Madness!

Το Ιλινόι του Αντρέι Στογιάκοβιτς, έγινε η πρώτη ομάδα που κλείνει θέση στην τετράδα του κολεγιακού πρωταθλήματος, αφού στην φάση των Elite 8 νίκησε την Αϊόβα με 71-59.

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς είχε μεγάλη συμβολή για να βρεθεί η ομάδα του στις τέσσερις κορυφαίες του NCAA, αφού ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 27 λεπτά συμμετοχής.

Το Ιλινόι, μάλιστα για να πανηγυρίσει την πρόκριση έκανε μεγάλη ανατροπή, αφού βρέθηκε να χάνει με 28-32 στο ημίχρονο, ωστόσο στο δεύτερο μέρος ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, έκανε την ανατροπή και έκλεισε θέση στο Final Four.

Έτσι, η ομάδα του Αντρέι Στογιάκοβιτς έγινε η πρώτη που κλείνει την θέση στο Final Four της March Madness και απομένουν ακόμη τρία εισιτήρια για την τελική φάση.