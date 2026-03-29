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Το Ιλινόι με εκπληκτικό Στογιάκοβιτς έκλεισε θέση στο Final Four της March Madness!

Μπάσκετ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Το Ιλινόι του Αντρέι Στογιάκοβιτς, έγινε η πρώτη ομάδα που κλείνει θέση στην τετράδα του κολεγιακού πρωταθλήματος, αφού στην φάση των Elite 8 νίκησε την Αϊόβα με 71-59.

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς είχε μεγάλη συμβολή για να βρεθεί η ομάδα του στις τέσσερις κορυφαίες του NCAA, αφού ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 27 λεπτά συμμετοχής.

Το Ιλινόι, μάλιστα για να πανηγυρίσει την πρόκριση έκανε μεγάλη ανατροπή, αφού βρέθηκε να χάνει με 28-32 στο ημίχρονο, ωστόσο στο δεύτερο μέρος ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, έκανε την ανατροπή και έκλεισε θέση στο Final Four.

Έτσι, η ομάδα του Αντρέι Στογιάκοβιτς έγινε η πρώτη που κλείνει την θέση στο Final Four της March Madness και απομένουν ακόμη τρία εισιτήρια για την τελική φάση.

Το Ιλινόι με εκπληκτικό Στογιάκοβιτς έκλεισε θέση στο Final Four της March Madness!