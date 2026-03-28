Οι Καβαλίερς... αγριέψαν κόντρα στους Χιτ

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ, πανηγυρίζοντας τη νίκη με το επιβλητικό 149-128.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με άγριες διαθέσεις στο ματς και προηγήθηκαν με 40-27 στο τέλος της πρώτης περιόδου, ενώ με επί μέρους 41-19 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο έκλεισαν το ημίχρονο στο +35 (81-46).

Στο δεύτερο μέρος οι Καβαλίερς έριξαν αισθητά τον ρυθμό τους, επιτρέποντας στους Χιτ να μειώσουν την διαφορά, χωρίς όμως να απειληθούν, φτάνοντας με μεγάλη άνεση στη νίκη.

Ο Μαξ Στρους με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Καβαλίερς, με τον Μπαμ Αντεμπάγιο να ξεχωρίζει για τους Χιτ με 14 πόντους, 16 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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