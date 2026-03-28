To Σεντ Τζονς των Πιτίνο-Λιοτόπουλου άγγιξε το θαύμα κόντρα στο Ντιούκ

Το Σεντς Τζονς έδωσε σκληρή μάχη απέναντι στο Ντιούκ, στο Sweet 16 του NCAA, ωστόσο λύγισε στο φινάλε με 80-75 και έμεινε εκτός της Elite 8.

Η ομάδα του Ρικ Πιτίνο και του Λευτέρη Λιοτόπουλου, έβαλε πολύ δύσκολα σε ένα από τα πιο φημισμένα κολέγια της Αμερικής, αφού το Σεντ Τζονς, έκλεισε το πρώτο ημίχρονο προηγούμενο με 39-40.

Οι «Blue Devils», έβγαλαν αντίδραση στο δεύτερο μέρος, όμως το Σεντ Τζονς όχι μόνο δεν «μάσησε», αλλά βρέθηκε να προηγείται με 67-69 4:21 πριν την λήξη, πιέζοντας το Ντιούκ μέχρι και το φινάλε του αγώνα.

Στα τελευταία λεπτά, όμως κάποιες κακές αποφάσεις στην επίθεση και η γραμμή των βολών, έστειλαν το Ντιούκ για ακόμη μια χρονιά στις οκτώ κορυφαίες ομάδες του NCAA.

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος, βρέθηκε για μόλις δύο λεπτά στο παρκέ, χωρίς να καταγράψει κάτι στην στατιστική του, με τον Κάμερον Μπούζερ, που προορίζεται για την πρώτη τριάδα στο draft να ξεχωρίζει για το Ντιούκ με 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ.