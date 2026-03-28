Σπλίτερ και Ίσαλο «βλέπουν» τον Ιφί στο ΝΒΑ

Οι Τιάγκο Σπλίτερ και Τουόμας Ίσαλο ανέφεραν πως ο Ναντίρ Ιφί θα μπορούσε να αγωνιστεί στο ΝΒΑ.

Ο Ναντίρ Ιφί αποτελεί τον αστέρα της Παρί και φέτος στην Euroleague έχει κατά μέσο όρο 19 πόντους, 2,2 ριμπάουντ, 3,8 ασίστ και 17,1 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Μιλώντας στο «BeBasket», ο Τουόμας Ίσαλο ανέφερε πως ο Ιφί θα μπορούσε να αγωνιστεί στο ΝΒΑ, τονίζοντας πως με το work ethic του θα μπορούσε να προσαρμοστεί στον «μαγικό κόσμο».

«Θέλω να πω, ο Ναντίρ είναι ένας πολύ ξεχωριστός παίκτης. Νομίζω ότι εξακολουθεί να είναι πρώτος στην Ευρωλίγκα σε πόντους ανά λεπτό. Είναι μια άμεση απειλή στην επίθεση, και αυτές οι ικανότητές του έχουν εφαρμογή σε οποιαδήποτε διοργάνωση στον κόσμο.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για αυτόν όσον αφορά το ΝΒΑ είναι ότι το πρωτάθλημα εξελίσσεται – υπάρχουν όλο και περισσότεροι παίκτες στα φτερά. Έτσι, οι μικρόσωμοι γκαρντ πρέπει να είναι πολύ καλοί όχι μόνο στο να δημιουργούν ευκαιρίες για τον εαυτό τους, αλλά και για την ομάδα, και να αποτελούν κινητήριες δυνάμεις στην επίθεση. Και ο Ναντίρ έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι αυτό στην Ευρώπη, αλλά αυτό είναι προφανώς ένα μεγάλο βήμα για το ΝΒΑ. Ωστόσο, με το work ethic του, πιστεύω ότι όλα είναι δυνατά εκεί» ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Τιάγκο Σπλίτερ δήλωσε: «Γιατί όχι; Είναι από τους καλύτερους δημιουργούς σουτ που έχω δει ποτέ μου. Υπάρχει μέγεθος στο ΝΒΑ, θα τον σημαδέψουν στην άμυνα. Αν καταφέρει να μαρκάρει παίκτες στο ΝΒΑ, φυσικά μπορεί να τα καταφέρει. Επειδή στην επίθεση δεν θα έχει πρόβλημα. Μπορεί να σκοράρει απέναντι σε όλους».