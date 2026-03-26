Μπόνγκα: «Η άμυνα είναι θέμα διάθεσης και επικοινωνίας - Θέλουμε να κερδίσουμε όλα τα ματς»

Ο Άιζακ Μπόνγκα ενόψει της αναμέτρησης με την Βαλένθια, στάθηκε στην εξαιρετική αμυντική συμπεριφορά της Παρτίζαν στα τελευταία παιχνίδια.

Η Παρτίζαν υποδέχεται την Βαλένθια (27/03, 21:30) για την 34η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας καλή ψυχολογία καθώς μετρά τέσσερις συνεχόμενες νίκες στην διοργάνωση, δεχόμενη μάλιστα μόλις 78,7 πόντους μέσο όρο. Ο Άιζακ Μπόνγκα, ένας εκ των κορυφαίων αμυντικών της σερβικής ομάδας αλλά και της Ευρώπης, σε δηλώσεις πριν από το παιχνίδι, αναφέρθηκε στην αλλαγή της αμυντικής νοοτροπίας αλλά και την Βαλένθια.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Γερμανός φόργουορντ:

«Θα έχουν τα δικά τους σερί, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε το μυαλό μας σε αυτές τις στιγμές. Είναι σημαντικό να παραμείνουμε ψυχικά παρόντες και να παίξουμε το παιχνίδι μας. Η άμυνα, κατά τη γνώμη μου, είναι θέμα διάθεσης και επικοινωνίας. Κάνουμε τα μικρά πράγματα καλύτερα τώρα - ίσως είμαστε πιο δυνατοί, ίσως ακούμε ο ένας τον άλλον καλύτερα. Βρήκαμε έναν τρόπο να είμαστε καλύτεροι σε αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά δεν είναι εύκολο να το κάνουμε κάθε φορά.

Είτε πάμε στα πλέι οφ είτε όχι, όταν έρθεις εδώ (Bελιγράδι), σίγουρα δεν θα σε αφήσουμε να κερδίσεις. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι στην Euroleague και κάθε παιχνίδι στην ABA League».