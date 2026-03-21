Τουρκία: Δεύτερη συνεχόμενη ήττα για την Αναντόλου Έφες

Η Αναντολού Έφες γνώρισε την δεύτερη διαδοχική της ήττα στο τουρκικό πρωτάθλημα με 85-76 στην έδρα της Μπαχτσεσεχίρ.

Η Έφες γνώρισε την ήττα με 85-76 από την Μπαχτσεσεχίρ. Η ομάδα του Πάμπλο μπήκα καλά στο παρκέ και μέχρι τα μέσα της δεύτερης περιόδου ήλεγχε τον ρυθμό. Οι γηπεδούχοι σε εκείνο το σημείο έκαναν την αντεπίθεσή τους, έφτασαν μέχρι το +15 και έφτασαν στην νίκη. Η Έφες κατάφερε και ισοφάρισε στο τέταρτο δεκάλεπτο αλλά δεν ολοκλήρωσε την ανατροπή της.

Oι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλά στο παρκέ και προηγήθηκαν με 0-5 και κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος της περιόδου, δίχως να το χάσει λεπτό. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Έφες ξέφυγε στο +6 (11-17). Οι γηπεδούχοι όμως αντέδρασαν και ανέτρεψαν της εις βάρος τους κατάσταση, περνώντας μπροστά με 35-29 λίγο πριν το ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος η Μπαχτσεσεχίρ πάτησε το... γκάζι και ανέβασε την τιμή της διαφοράς στο +15 (53-38), βάζοντας τις βάσεις για μια μεγάλη νίκη. Η Έφες στην τέταρτη περίοδο ξεκίνησαν μια αντεπίθεση διαρκείας και κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 68-68. Οι γηπεδούχοι όμως άντεξαν, δεν έχασαν το προβάδισμά τους και έφτασαν στην νίκη.

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισαν οι Τάιλερ Κάβανο (20π. 5ρ.) και Μαλακάι Φλιν (18π. 7ασ.), ενώ για την Έφες την διαφορά έκαναν οι Τζόρνταν Λόιντ (20π.) και Σέημoυς Χαζέρ (18π.).

Τα δεκάλεπτα: 11-15, 37-31, 62-49, 85-76