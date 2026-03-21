Με 100αρα και υπέροχο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε για φέτος την πελατειακή σχέση με τον Ολυμπιακό. Η σειρά τελείωσε με 4-0 μέσα στο ΣΕΦ των 120 θεατών, με την Κριμίλη να κρίνει το ματς στην παράταση (93-103) με τριποντάρες.

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για την σειρά των ημιτελικών της Α1 Γυναικών. Οι παίκτριες της Σελέν Ερντέμ έπαιξαν υπέροχο μπάσκετ, η Ιωάννα Κριμίλη βρέθηκε σε τρομερό απόγευμα και έτσι οι «πράσινες» πήραν τη νίκη στην παράταση (103-93), έκαναν το 4-0 στην σειρά και προκρίθηκαν στους τελικούς του πρωταθλήματος. Εκεί, θα αντιμετωπίσουν τον Αθηναϊκό, ο οποίος απέκλεισε με επίσης 4-0 τον Παναθλητικό.

Η Κριμίλη τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους, έχοντας 5/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, με την Πρινς να προσθέτει 20 πόντους, 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 μπλοκ. Καθοριστική ήταν και η Μπράουν με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Από την άλλη, η Χριστινάκη είχε 23 πόντους, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ η Τζόνσον ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

«Κλειστό» το ντέρμπι, μπροστά στα αποδυτήρια ο Ολυμπιακός

Σπανού και Κολλάτου ευστόχησαν σε τρίποντα στην αρχή του αγώνα (3-3), με την Τζόνσον να βάζει μπροστά στο σκορ τις γηπεδούχες (5-3). Μπράουν και Σπανού ισοφάρισαν δύο φορές για το «τριφύλλι» (5-5, 7-7), αλλά με τις Ράμπερ, Χριστινάκη και Καρλάφτη οι «ερυθρόλευκες» βρέθηκαν στο +4 (14-10). Οι «πράσινες» κατάφεραν να ισοφαρίσουν αρκετές φορές, όμως δεν μπόρεσαν να ξαναπεράσουν μπροστά στο σκορ. Έτσι, η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 22-20.

Με τις Σπανού και Κριμίλη ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά με 22-25, ενώ η Μπράουν έφερε τις φιλοξενούμενες στο +6 (24-30). Ο Ολυμπιακός με την Κριβάσεβιτς κατάφερε να περάσει ξανά μπροστά (34-33), ενώ η ίδια ανέβασε την διαφορά στους 4 (37-33). Οι «ερυθρόλευκες» διατήρησαν το προβάδισμά τους και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 46-43.

Επέστρεψε ο Παναθηναϊκός, οδηγήθηκε στην παράταση το ματς

Με τις Πρινς και Μπράουν ο Παναθηναϊκός πήρε με το… καλημέρα στην επανάληψη το προβάδισμα (46-47), αλλά η Κολλάτου ευστόχησε σε τρίποντο, η Σπανού δεν κατάφερε να απαντήσει και η Ράμπερ διαμόρφωσε το 51-47. Μετά το καλάθι της Πρινς, η Γαλανόπουλος με τρίποντο έκανε το 51-52, αλλά σουτ τριών πόντων βρήκε και ο Ολυμπιακός με την Χριστινάκη και έτσι προηγήθηκε ξανά με 54-52. Με 4:30 για το τρίτο δεκάλεπτο, η Σελέν Ερντέμ χρεώθηκε με τεχνική ποινή, επειδή πέταξε την πατερίτσα της κάτω, δίπλα στην διαφημιστική πινακίδα. Η Χριστινάκη ευστόχησε στην βολή και από την επαναφορά η Καρλάφτη διαμόρφωσε το 57-52. Μετά το καλάθι της Γαλανόπουλος, οι «ερυθρόλευκες» με τις Κολλάτου και Χριστινάκη βρέθηκαν στο +8 (62-54), με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει αντίδραση με το and-1 της Σπανού (62-57). Μετά τις βολές της Καρλάφτη, η Σπανού ευστόχησε σε τρίποντο και μείωσε στους 4 (64-60), αλλά ο Ολυμπιακός με ένα σερί 5-0 βρέθηκε να προηγείται με 69-60. Με διαδοχικά καλάθια της Πρινς η διαφορά έπεσε στους πέντε και διαμορφώθηκε το 69-64 του δεκαλέπτου.

Με το καλάθι της Γαλανόπουλος και το μακρινό τρίποντο της Κριμίλη ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε (69-69), με την Ράμπερ να βάζει ξανά μπροστά τις «ερυθρόλευκες» με 71-69. Μετά από συνεχόμενες χαμένες επιθέσεις και λάθη, η Ράμπερ βρήκε ξανά σκορ και διαμόρφωσε το 74-69. Το «τριφύλλι» βρήκε σκορ με τις βολές της Φιτζέραλντ, αλλά η Νικολοπούλου ευστόχησε σε νέο τρίποντο για το 77-71. Η Μπράουν είχε 1/2 βολές, αλλά κατάφερε να σκοράρει μετά την Κριβάσεβιτς και να μειώσει σε 79-74. Μετά τα καλάθια των Νικολοπούλου και Πρινς, η Κριμίλη ευστόχησε ξανά σε τρίποντο και μείωσε στο καλάθι (81-79). Χριστινάκη και Πρινς διατήρησαν την διαφορά στους δύο (83-81) και η Φιτζέραλντ κατάφερε να ισοφαρίσει σε 83-83. Κολλάτου και Φιτζέραλντ αστόχησαν σε τρίποντα, η Σπανού πήρε το ριμπάουντ αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει και τελικά η μπάλα κατέληξε στον Ολυμπιακό, αφού το βελάκι έδειξε τις «ερυθρόλευκες». Ωστόσο, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί αυτή την έξτρα επίθεση, αφού η Ράμπερ αστόχησε σε τρίποντο. Η Σπανού δεν μπόρεσε για δεύτερη συνεχόμενη επίθεση να σκοράρει κοντά από την ρακέτα, αλλά άστοχη ήταν και η Καρλάφτη. Με 55,7” για το φινάλε η Πρινς έβαλε μπροστά στο σκορ τις «πράσινες» (83-85). Η Τζόνσον αστόχησε, όμως η Φιτζέραλντ δέχθηκε τάπα από την Καρλάφτη και η Ράμπερ ισοφάρισε σε 85-85 20” πριν το τέλος του ματς. Η Φιτζέραλντ έκανε λάθος στα 4” και η Χριστινάκη κέρδισε το τέταρτο φάουλ του «τριφυλλιού» 2” πριν το τέλος. Η Καρλάφτη πρόλαβε να εκτελέσει πριν τη λήξη, αλλά αστόχησε και έτσι το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Πήρε τη νίκη και την πρόκριση στους τελικούς ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός μπήκε καλύτερα στην παράταση και με τις Κριμίλη και Σπανού κατάφερε να προηγηθεί με 85-90. Η Τζόνσον πέτυχε το πρώτο «ερυθρόλευκο» καλάθι στον έξτρα χρόνο, αλλά η Φιτζέραλντ «απάντησε» άμεσα για το 87-92. Η Κριβάσεβιτς αστόχησε δύο φορές από κοντά και η Κριμίλη ευστόχησε σε ακόμη ένα τρίποντο και διαμόρφωσε το 87-95. Η Τζόνσον μείωσε στους 6 (89-95) και η Χριστινάκη έκλεψε την μπάλα, κέρδισε βολές και έκανε το 91-95. Η Πρινς ευστόχησε με όμορφο τρόπο για το 91-97, και μετά ήταν η σειρά της Τζόνσον για το 93-97. Η Φιτζέραλντ διαμόρφωσε το 93-99 και στη συνέχεια οι «ερυθρόλευκες» είδαν τις Νικολοπούλου και Καρλάφτη να αστοχούν. Η Πρινς σκόραρε ξανά για το 93-101 με 39” για το φινάλε, η Χριστινάκη αστόχησε σε τρίποντο και κάπου εκεί «κλείδωσε» το τελικό αποτέλεσμα. Η Κριμίλη με βολές έκανε το 93-103, Χριστινάκη και Τζόνσον αστόχησαν σε τρίποντα και έτσι ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε το «διπλό» και την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 46-43, 69-64, 85-85, 93-103 (παρ.)

Τα στατιστικά του αγώνα.