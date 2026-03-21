Οι Ρόκετς ξέσπασαν στους Χοκς - Πέρασαν από το Μέμφις οι Σέλτικς

Οι Χιούστον Ρόκετς επέστρεψαν στα νικηφόρα αποτελέσματα διαλύοντας τους Ατλάντα Χοκς με 117-95, ενώ οι Μπόστον Σέλτικς έφυγαν με το διπλό από την έδρα των Γκρίζλις (112-117).

Στο Χιούστον, οι Ρόκετς που προέρχονταν από τις δύο σερί ήττες κόντρα στους Λέικερς, ξέσπασαν απέναντι στους Ατλάντα Χοκς, πανηγυρίζοντας με άνεση τη νίκη, πραγματοποιώντας κυριαρχική εμφάνιση.

Ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ με 23 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Νικέιλ Αλεξάντερ-Ουόκερ να ξεχωρίζει για τους Ατλάντα Χοκς έχοντας 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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Στο Μέμφις, οι Γκρίζλις υποδέχθηκαν τους Μπόστον Σέλτικς, με τους φιλοξενούμενους να δίνουν συνέχεια στο νικηφόρο σερί τους, παίρνοντας μια νίκη που τους διατηρεί στην 2η θέση της ανατολικής περιφέρειας.

Ο Τζέιλεν Μπράουν με 30 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο πολυτιμότερος των νικητών, με τον Τάιλερ Μπάρτον να ξεχωρίζει για τους Γκρίζλις έχοντας 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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