Μαμουκελασβίλι: «Ελπίζω να αγωνιστώ στο NBA Europe»

O Σάντρο Μαμουκελασβίλι σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο NBA Europe και τόνισε πως μελλοντικά θα ήθελε να αγωνιστεί στη νέα λίγκα.

Ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι αναφέρθηκε στο NBA Europe και υπογράμμισε πως θεωρεί ότι θα είναι καλό για το άθλημα. Δήλωσε πως θα δώσει την ευκαιρία σε ομάδες να παίξουν στο υψηλότερο επίπεδο, ενώ είπε πως θα ήθελε και ο ίδιος να αγωνιστεί μελλοντικά σε αυτή τη λίγκα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο «Full Court Passport»:

«Θα είναι επιτυχημένη λίγκα. Το ΝΒΑ Europe θα έχει τις καλύτερες πόλεις στην Ευρώπη. Θα δημιουργήσει ευκαιρίες σε παίκτες που είναι κοντά στο να φτάσουν στο ΝΒΑ, αλλά την ίδια ώρα θα τους εξελίσσει. Πιστεύω θα λειτουργήσει. Μπορεί να πάρει ένα, δύο χρόνια, αλλά η ίδια είναι τρομερή.

Θα είναι τρομερό, γιατί θα δώσει την ευκαιρία σε άλλες ομάδες να παίξουν στο υψηλότερο επίπεδο. Υπάρχουν τόσα που μπορείς να κάνεις στο μπάσκετ και θεωρώ είναι η κατάλληλη στιγμή. Θα υπάρχει ταλέντο και πιστεύω θα ανταγωνιστεί το κολέγιο και ακόμα και το ΝΒΑ λίγο. Ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθεί και ελπίζω να έχω την ευκαιρία να παίξω εκεί μελλοντικά.

Πρώτα, θέλω να παίξω στην Ευρώπη. Θέλω να τελειώσω εκεί την καριέρα μου. Θέλω να ζω εκεί το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου και θέλω τα παιδιά μου να πάνε εκεί μαζί μου, όταν αποσυρθώ, και να βιώσουν αυτά τα συναισθήματα, να είναι κοντά στο σπίτι, ώστε να είναι πιο εύκολο για τους γονείς μου να έρχονται με αεροπλάνο και για τους φίλους μου να με επισκέπτονται».