Με Μπράουν η αποστολή της ΑΕΚ για το ματς με την Άλμπα

Ο Γκρεγκ Μπράουν θα βρίσκεται στην αποστολή της ΑΕΚ για το ματς με την Άλμπα Βερολίνου, ωστόσο η συμμετοχή του παραμένει αμφίβολη.

Η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί την Τετάρτη (18/3) με την Άλμπα Βερολίνου στην «Uber Arena» για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των «16» του Basketball Champions League.

Ο Γκρεγκ Μπράουν ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στην σημερινή (17/3) προπόνηση της Ένωσης και έτσι θα ταξιδέψει για το Βερολίνο. Ωστόσο, η συμμετοχή του για τον αγώνα με την γερμανική ομάδα παραμένει αμφίβολη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Mε τον Γκρεγκ Μπράουν ταξιδεύει η αποστολή της "Βασίλισσας" στο Βερολίνο.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης σήμερα και η συμμετοχή του στην κομβική αναμέτρηση με την Άλμπα στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των "16" του BCL, παραμένει αμφίβολη.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί αύριο (Τετάρτη, 18/03) στην υπερσύγχρονη "Uber Arena" των 14.500 θέσεων».