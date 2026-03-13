Μεγαλώνει τον μύθο του ο Γιουλ: Πρώτος παίκτης στην Euroleague με 700 τρίποντα

Ο Σέρτζιο Γιουλ «έγραψε» τη δική του ιστορία στην Euroleague, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που φτάνει τα 700 εύστοχα τρίποντα.

Στο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Βαλένθια (96-79) για την 31η αγωνιστική της Euroleague, ο Σέρτζιο Γιουλ «έγραψε» ιστορία στην διοργάνωση. Πιο συγκεκριμένα, ο θρύλος της «Βασίλισσας» έγινε ο πρώτος παίκτης που φτάνει τα 700 εύστοχα τρίποντα.

Ο Γιουλ είναι πρώτος στην σχετική λίστα με 701 τρίποντα και ακολουθούν οι Μάικ Τζέιμς (653) και Χουάν Ναβάρο (623). Την πεντάδα συμπληρώνουν οι Σκότι Ουίλμπεκιν με 619 και ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ με 609. Έκτος είναι ο Μίλος Τεόντοσιτς (595), ο Ρούντι Φερνάντες είναι στην έβδομη θέση με 594, όγδοος είναι ο Σέιν Λάρκιν (590), ένατος ο Κώστας Σλούκας με 547 και την δεκάδα ολοκληρώνει ο Νάντο Ντε Κολό με 540 τρίποντα.