Υπο διάλυση η Μονακό πριν τον Ολυμπιακό: Άφαντος ο Μάικ Τζέιμς, αμφίβολος ο Οκόμπο!

Καταστάσεις που παραπέμπουν σε ερασιτεχνική ομάδα συμβαίνουν στην Μονακό μια ώρα πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (20:00), καθώς ο Μάικ Τζέιμς είναι άφαντος και ο Έλι Οκόμπο αμφίβολος να αγωνιστεί.

Τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα στην Μονακό μια ώρα πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (20:00), με το ρόστερ των Μονεγάσκων να είναι εμφανώς αποδυναμωμένο για την σημερινή αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους».

Ο Μάικ Τζέιμς μια ώρα πριν το πρώτο τζάμπολ δεν έχει εμφανιστεί στο γήπεδο ενώ ο Έλι Οκόμπο τέθηκε εκτός δωδεκάδας εξαιτίας μικροτραυματισμού.

Διαθέσιμοι την δεδομενη στιγμή, είναι οι Ματ Στράζελ, Νέμανια Νέντοβιτς, Τέρι Τάρπι, Γιουάν Μπεγκαρίν, Άλφα Ντιάλο, Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, Κεβάριους Χέιζ, Ντάνιελ Τάις.