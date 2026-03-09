Στο ρελαντί η Εφές την Μανίσα

Η Αναντόλου Εφές ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Μανίσα, επικρατώντας εκτός έδρας με 85-76 για την 21η αγωνιστική του Τουρκικού πρωταθλήματος. Κορυφαίος ο Λόιντ με 20 πόντους.

Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο έκαμψε εύκολα την αντίσταση της Μανίσα, επικρατώντας εκτός έδρας με 85-76 για την 21η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Με το αποτέλεσμα αυτό η Εφές ανέβηκε στο 12-9 και συνεχίζει την αναρρίχηση στην βαθμολογία, με την Μανίσα να πέφτει 7-14.

Για τους νικητές κορυφαίος ήταν ο Τζόρνταν Λόιντ με 2ο πόντους και 5/9τρ, με τον πρώην «ερυθρόλευκο» Σέιμπεν Λι να συμπληρώνει 18 πόντους, με 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Καλή παρουσία του Χαζέρ με 12 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Μιντζ ξεχώρισε με 19 πόντους, με τον Μαοζίνια να συμπληρώνει 17 πόντους.