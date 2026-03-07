Στην G-League ο Μαρκέλ Φουλτζ

Ο Μαρκέλ Φουλτζ θα συνεχίσει την καριέρα του στην G-League και τους Ράπτορς 905.

Η θυγατρική ομάδα των Τορόντο Ράπτορς, Ράπτορς 905, ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαρκέλ Φουλτζ.

Ο 28χρονος έχει περάσει 9 χρόνια στο ΝΒΑ, με τους Σακραμέντο Κινγκς να είναι η τελευταία του ομάδα (2024-25). Με τους «Βασιλιάδες» αγωνίστηκε σε 21 ματς και είχε κατά μέσο όρο 2,9 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ σε 8,8 λεπτά στο παρκέ.

Θυμίζουμε πως έγινε draft το 2017 απ΄οτους Φιλαδέλφεια Σίξερς (2017-19, 255 αγώνες), ενώ αργότερα πέρασε και από τους Ορλάντο Μάτζικ (2019-24). Συνολικά στην καριέρα του στον «μαγικό κόσμο» μετράει 10,4 πόντους, 3,2 ριμπάουντ, 4,4 ασίστ και 1,1 κλεψίματα σε 24 λεπτά κατά μέσο όρο.