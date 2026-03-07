Aπίστευτο: Ο Ολυμπιακός απαίτησε να βγάλει την μπλούζα του ο Λεσόρ!

Σε μια αδιανόητη κίνηση προχώρησαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, πριν την έναρξη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αφού η μπλούζα που φορούσε ο Ματίας Λεσόρ τους... ενόχλησε

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή του SDNA, «Magic Euroleague», οι Λεπενιώτης-Μπαφές πήγαν στον κομισάριο του αγώνα και ζήτησαν επιτακτικά να βγάλει την μπλούζα της Θύρας 13 που φορούσε ο Ματίας Λεσόρ.

Τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και ο Γάλλος σέντερ αρνήθηκαν κατηγορηματικά να βγάλει την μπλούζα του, δεν το συζήτησαν καν, ενώ ακούστηκε χαρακτηριστικά και η ατάκα: «Πήγαινε εσύ να το πεις στον Λεσόρ».

Κάποιος άνθρωπος του Παναθηναϊκού, ενημέρωσε τον Γάλλο σέντερ για το... αίτημα των ανθρώπων του Ολυμπιακού, με τον Γάλλο σέντερ να ξεσπάει σε γέλια, χωρίς να αντιδράσει παραπάνω.